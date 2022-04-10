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  3. Швеция: Аллсвенскан
Мьельбю
1:0
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
32' Желтая карточка
Otto Rosengren
58' Желтая карточка
Радетинац Харис
1:0
67' Гол
Моро Мамудо
90'+6

Ход матча

9'
Видесхейм-Пауль Расмус
Густафссон Виктор
 
32'
Otto Rosengren
 
58'
 
Радетинац Харис
65'
 
Викхейм Густав
Радетинац Харис
67'
Моро Мамудо
(Видесхейм-Пауль Расмус)
1:0
76'
 
Кёкк Эллиот
Бенгтссон Пьер
79'
Йоханссон Херман
Штоль Адам
 
90'
Блумквист Андреас
Magnus Woerts
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 13
  • 37 Владение мячом, % 63
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
6
Magnus
Woerts
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
12
Лёфквист
Дэвид
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
7
Эрикссон
Магнус
6
Шуллер
Расмус
13
Финнделл
Хампус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
99
Хакшабанович
Сеад
Мьельбю
3-5-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Юргорден

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

А
0:0
А
0:1
А
2:1
А
2:1
К
1:2
А
4:0
А
0:2
А
2:0
А
0:1
А
4:3
А
1:0
А
3:0
А
3:0
А
1:0

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2
Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2
Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Otto Rosengren получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Густафссон Виктор уходит с поля. Видесхейм-Пауль Расмус выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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