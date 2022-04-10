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  3. Норвегия: Типпелиген
Стрёмсгодсет
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3897
Мольде
0'
32' Желтая карточка
Кнутсон Эрлинг
1:0
41' Гол
Фрайдей Фред
45' Желтая карточка
Андерсен Эйрик Улланд
47' Желтая карточка
Хауган Эйрик
1:1
58' Гол
Линнес Мартин
1:2
68' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
1:3
79' Гол
Коса Маркус Андреас
90'+5
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
17
Гулликсен
Тобиас
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
9
Фрайдей
Фред
7
Стеневик
Халлдор
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
25
Брейвик
Эмиль
16
Хуссейн
Эцаз
21
Линнес
Мартин
9
Фофана
Датро
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
11
Брюнхильдсен
Ола
Стрёмсгодсет
4-3-3
Мольде
3-4-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Мольде

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

20.7%
20.7%
58.6%
6 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

К
3:0
Т
6:0
Т
3:0
Т
2:1
Т
0:4
Т
4:0
Т
0:4
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
2:2
Т
5:2
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:3
Т
3:2
Т
2:1
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4
Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1
Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2
Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Андерсен Эйрик Улланд получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Фрайдей Фред бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Кнутсон Эрлинг получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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