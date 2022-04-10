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  3. Норвегия: Типпелиген
Волеренга
2:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Хёугесунн

Ход матча

1'
Кьяртанссон Видар
(Несберг Иван)
1:0
4'
Кьяртанссон Видар
(Странд Петтер)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Хёугесунн
1.68
4.15
5.50
Все Коэффициенты
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
24
Странд
Петтер
10
Сахрауи
Осам
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
1
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
20
Torje
Naustdal
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
7
Теркильдсен
Петер
16
Содерлунд
Александер
25
Ндур
Алиун
Волеренга
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Хёугесунн

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:4
Т
1:0
Т
2:2
Т
3:0
Т
4:3
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:2
ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1
Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0
Хёугесунн
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Хёугесунн
1.68
4.15
5.50
Все Коэффициенты
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Хёугесунн

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