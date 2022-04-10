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  3. Норвегия: Типпелиген
Волеренга
2:1
Конец матча

Стадион:
Хёугесунн
0'
1:0
1' Гол
Кьяртанссон Видар
2:0
5' Гол
Кьяртанссон Видар
17' Желтая карточка
Torje Naustdal
22' Желтая карточка
Christos Zafeiris
2:1
43' Гол
Теркильдсен Петер
90'+6

Ход матча

1'
Кьяртанссон Видар
(Несберг Иван)
1:0
5'
Кьяртанссон Видар
(Странд Петтер)
2:0
17'
 
Torje Naustdal
22'
 
Christos Zafeiris
43'
2:1
Теркильдсен Петер
(Ндур Алиун)
46'
Толлос Йонатан
Бьярнасон Бриньяр Инги
 
56'
Кристенсен Тобиас
Хеденстад Вегар
 
59'
 
Joacim Holtan
Содерлунд Александер
59'
 
Гонг Хилари
Torje Naustdal
70'
Удаль Хенрик
Кьяртанссон Видар
 
78'
Ятта Сиди
Лаюни Амор
 
78'
 
Санде Мадс
Теркильдсен Петер
78'
 
Нжи Билал
Ндур Алиун

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
24
Странд
Петтер
10
Сахрауи
Осам
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
1
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
20
Torje
Naustdal
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
7
Теркильдсен
Петер
16
Содерлунд
Александер
25
Ндур
Алиун
Волеренга
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Хёугесунн

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:4
Т
1:0
Т
2:2
Т
3:0
Т
4:3
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:2
ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1
Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0
Хёугесунн
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Питер Теркилдсен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Christos Zafeiris получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Torje Naustdal получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Кьяртанссон Видар бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Кьяртанссон Видар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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