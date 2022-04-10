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  3. Норвегия: Типпелиген
Кристиансунд
0:1
Первый тайм: 11'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
0:1
1' Гол
Салетрос Антон
11'

Ход матча

1'
0:1
Салетрос Антон
(Майгор Миккел)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Сарпсборг-08
2.23
3.52
3.18
Все Коэффициенты
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
25
Isaac
Annan
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
7
Ертсен
Торгиль
8
Картум
Сандер
Эрик
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
11
Линнсет
Йонатан
41
Хейнтс
Тобиас
25
Майгор
Миккел
8
Молинс
Гильермо
Кристиансунд
4-2-3-1
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Кристиансунд
Сарпсборг-08

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Т
1:3
Т
0:1
Т
1:1
Т
4:1
Т
4:0
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
5:1

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2
Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5
Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Салетрос Антон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Сарпсборг-08
2.23
3.52
3.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристиансунд 0:1 Сарпсборг-08 онлайн

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Кристиансунд
Сарпсборг-08

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