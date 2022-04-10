0:1
Первый тайм: 11'
Стадион: Кристиансунд
0:1
1' ГолСалетрос Антон
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
19
Коли
Алиу
25
Isaac
Annan
21
Диоп
Амиду
11
Мава
Мозес
32
Вишне
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
25 Isaac AnnanЗащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Кристиансунд
Сарпсборг-08
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2
Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5
Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0