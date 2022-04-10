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  3. Норвегия: Типпелиген
Тромсё
2:1
Конец матча

Стадион:
Хам-Кам
0'
1:0
10' Гол
Псише Кристоф
1:1
15' Гол
Киркеволд Пол
32' Желтая карточка
Vetle Skjaervik
2:1
51' Гол
Опсал Сакариас
77' Желтая карточка
Киркеволд Пол
84' Желтая карточка
Серенсен Оливер
90'+4

Ход матча

10'
Псише Кристоф
(Опсал Сакариас)
1:0
15'
1:1
Киркеволд Пол
(Aleksander Melgalvis)
32'
 
Vetle Skjaervik
46'
 
Halvor Roedoelen Opsahl
Данн-Джонсон Джулиан
51'
Опсал Сакариас
(Йенсен Рубен)
2:1
60'
 
Kristian Loenstad Onsrud
Morten Bjoerlo
60'
Антонсен Кент-Аре
Китолано Эрик
 
70'
Опсаль Оскар
Нильсен Лассе
 
70'
Енссен Андерс
Эйванн Каспер
 
72'
 
Emil Sildnes
Jonas Enkerud
77'
 
Киркеволд Пол
81'
 
Бейя Клеман
Конгсро Вегар
81'
 
Серенсен Оливер
Vetle Skjaervik
84'
 
Серенсен Оливер
86'
Туоминен Яссе
Эбийе Мозес
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
25
Нильсен
Лассе
III
10
Миккельсен
Эугуст
9
Эбийе
Мозес
96
Ахен
Николас
8
Vetle
Skjaervik
5
Данн-Джонсон
Джулиан
58
Hasan
Kurucay
33
Aleksander
Melgalvis
11
Morten
Bjoerlo
23
Шельстад
Фредрик
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
16
Киркеволд
Пол
9
Jonas
Enkerud
Тромсё
3-5-2
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Тромсё
Хам-Кам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
1:0

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0
Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2
Хам-Кам
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3
Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Хам-Кам 0:0 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Санднес 3:1 Хам-Кам - Дьерв 3:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Vetle Skjaervik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Киркеволд Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Псише Кристоф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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