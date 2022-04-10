1:0
Конец матча
Стадион: Леркендаль Зрители: 12048
1:0
34' ГолХольм Ноа
56' Желтая карточкаРууд Эспен
73' Желтая карточкаХольсе Карло
74' Желтая карточкаБёркеейет Тобиас
Ход матча
34'
1:0
56'
73'
74'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
23
Вагич
Павле
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Русенборг
Одд
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2
Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2
Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3