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  3. Норвегия: Типпелиген
Русенборг
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 12048
Одд
0'
1:0
34' Гол
Хольм Ноа
56' Желтая карточка
Рууд Эспен
73' Желтая карточка
Хольсе Карло
74' Желтая карточка
Бёркеейет Тобиас
90'+5

Ход матча

34'
Хольм Ноа
(Рейтан Эрленд Даль)
1:0
56'
 
Рууд Эспен
61'
Веккья Стефано
Шелбред Пер-Сильян
 
66'
Хофф Вебьёрн
Йенсен Виктор
 
72'
 
Ингебритсен Микаэль
Евтович Милан
73'
Хольсе Карло
 
74'
Бёркеейет Тобиас
 
80'
 
Abel William Stensrud
Рууд Эспен
80'
 
Кителано Йон
Баккай Йосеф Бриан
80'
 
Кастрати Фламур
Йоргенсен Филип
85'
Bryan Solhaug Fiabema
Хольм Ноа
 
90'
 
Аас Сайвер
Валлем Конрад

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Хансен
Андре
18
Renzo
Giampaoli
7
Хенриксен
Маркус
23
Вагич
Павле
2
Рейтан
Эрленд
Даль
5
Шелбред
Пер-Сильян
8
Бёркеейет
Тобиас
20
Тагсет
Эдвард
10
Хольсе
Карло
11
Йенсен
Виктор
9
Хольм
Ноа
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
8
Евтович
Милан
Русенборг
3-4-2-1
Одд
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Одд

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Т
5:0
Т
2:2
Т
4:1
Т
2:1
ТМК
4:5
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
К
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:0
ТМК
1:0
Т
3:0
Т
1:2

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2
Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2
Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Noah Holm бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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