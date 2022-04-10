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Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Арис Лимассол
0:0
Первый тайм: 10'
Анортосис
0'
9' Красная карточка
 10'

Ход матча

9'
 
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Анортосис
3.55
3.47
2.11
Все Коэффициенты
Арис Лимассол
Анортосис

История личных встреч

Арис Лимассол
Анортосис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 3 0.6
Шполярич Матья 2 (1) 0.4
Floriss Djave 1 0.2
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулопулос Лазарос 3 (1) 0.6
Артиматас Костакис 1 0.2
Новотны Сома 1 0.2
Варда Амр 1 0.2
Христофи Димитрос 1 (1) 0.2

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 3 0
Яго Стив 2 0
Брорссон Франц 2 0
Morgan Brown 2 0
Шилденфельд Гордон 1 0
Квашук Виталий 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Floriss Djave 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араюури Паулус 2 0
Амбарцумян Оганес 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Попович Денис 1 0
Новотны Сома 1 0
Варда Амр 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1
Анортосис
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1
АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 5 0 5 0 5 - 5 51
2. АПОЭЛ 5 2 2 1 6 - 7 47
3. Арис Лимассол 0:0 5 2 3 0 6 - 3 45
4. Анортосис 0:0 5 1 3 1 8 - 7 44
5. АЕК Ларнака 5 1 1 3 7 - 10 43
6. Пафос 5 1 2 2 6 - 6 39
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 3 1 2 0 3 - 2 44
2. Анортосис 0:0 2 1 0 1 5 - 4 41
3. Пафос 3 1 2 0 4 - 2 39
4. Арис Лимассол 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Аполлон 2 0 2 0 2 - 2 2
6. АЕК Ларнака 2 0 1 1 4 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 0 3 0 3 - 3 49
2. АЕК Ларнака 3 1 0 2 3 - 5 42
3. Арис Лимассол 0:0 2 0 2 0 2 - 2 38
4. Анортосис 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
5. АПОЭЛ 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Пафос 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 9'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Анортосис
3.55
3.47
2.11
Все Коэффициенты
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