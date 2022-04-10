Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
9'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
17 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Osman Koroma
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
-
29 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
Арис Лимассол
Анортосис
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.6
|Шполярич Матья
|2 (1)
|0.4
|Floriss Djave
|1
|0.2
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулопулос Лазарос
|3 (1)
|0.6
|Артиматас Костакис
|1
|0.2
|Новотны Сома
|1
|0.2
|Варда Амр
|1
|0.2
|Христофи Димитрос
|1 (1)
|0.2
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|3
|0
|Яго Стив
|2
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Morgan Brown
|2
|0
|Шилденфельд Гордон
|1
|0
|Квашук Виталий
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Floriss Djave
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араюури Паулус
|2
|0
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Новотны Сома
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1
Анортосис
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1
АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|51
|2.
|АПОЭЛ
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|47
|3.
|Арис Лимассол
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|45
|4.
|Анортосис
|0:0
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|44
|5.
|АЕК Ларнака
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|43
|6.
|Пафос
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|44
|2.
|Анортосис
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|41
|3.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|39
|4.
|Арис Лимассол
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Аполлон
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|49
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|42
|3.
|Арис Лимассол
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|38
|4.
|Анортосис
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|5.
|АПОЭЛ
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|6.
|Пафос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0