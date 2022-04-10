Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Ян Брейдель
3' Желтая карточкаОдои Денис
1:0
32' ГолРитс Матс
41' Желтая карточкаВан Хеке Яннес
Ход матча
3'
32'
1:0
41'
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Брюгге
Мехелен
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
20 матчей
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|14
|0.41
|Дост Бас
|12 (2)
|0.35
|Ванакен Ханс
|9 (1)
|0.26
|Ланг Ноа
|7
|0.21
|Ритс Матс
|7
|0.21
|Вормер Руд
|5
|0.15
|Адамян Саркис
|5
|0.15
|Ольсен Сков Андреас
|3
|0.09
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|1
|0.03
|Баланта Эдер
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Персин Тибо
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Сова Камаль
|0
|0
|Бушанан Тажон
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|15
|0.45
|Кейперс Уго
|13
|0.39
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.3
|Схоофс Роб
|3
|0.09
|Хайреманс Джеффри
|3
|0.09
|Уолш Сэнди
|3
|0.09
|Дрёйф Ферди
|3
|0.09
|Швед Марьян
|2
|0.06
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0.06
|Кайя Онур
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Бейкер Лукас
|0
|0
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
|Ван Хоренбек Алек
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|1
|Нсоки Стенли
|4
|2
|Соболь Эдуард
|5
|1
|Баланта Эдер
|5
|1
|Мата Клинтон
|5
|0
|Одои Денис
|4
|0
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0
|Ритс Матс
|3
|0
|Хендри Джек
|1
|1
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|9
|1
|Схоофс Роб
|6
|0
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Ванлерберге Йорди
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Гуэ Самюэль
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
21
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
5
15%
1
5%
1-15
5
15%
7
33%
16-30
8
24%
5
24%
31-45
7
21%
3
14%
46-60
4
12%
1
5%
61-75
5
15%
4
19%
76-90
Пропущено
16
30
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
7
44%
3
10%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
4
25%
11
37%
76-90
Забито
35
37
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
11%
10
27%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
5
14%
7
19%
31-45
7
20%
8
22%
46-60
8
23%
7
19%
61-75
7
20%
2
5%
76-90
Пропущено
22
23
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
14%
3
13%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
7
30%
46-60
8
36%
2
9%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Забито
69
58
31 В 1-м тайме 33
38 Во 2-м тайме 25
25 Забивали первыми 17
2 Не забивали 4
9
13%
11
19%
1-15
9
13%
10
17%
16-30
13
19%
12
21%
31-45
14
20%
11
19%
46-60
12
17%
8
14%
61-75
12
17%
6
10%
76-90
Пропущено
38
53
16 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 35
7 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 26
3
8%
6
11%
1-15
3
8%
5
9%
16-30
10
26%
7
13%
31-45
5
13%
13
25%
46-60
10
26%
7
13%
61-75
7
18%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5
Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1
Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|34
|23
|6
|5
|75 - 27
|75
|2.
|Брюгге
|1:0
|34
|21
|9
|4
|71 - 37
|72
|3.
|Андерлехт
|2:1
|34
|18
|10
|6
|71 - 35
|64
|4.
|Антверпен
|34
|19
|6
|9
|55 - 38
|63
|5.
|Гент
|2:0
|34
|18
|8
|8
|53 - 30
|62
|6.
|Шарлеруа
|3:0
|34
|15
|9
|10
|55 - 46
|54
|7.
|Мехелен
|0:1
|33
|15
|7
|11
|57 - 55
|52
|8.
|Генк
|2:0
|34
|15
|6
|13
|66 - 47
|51
|9.
|Сент-Трейден
|2:0
|34
|15
|6
|13
|41 - 40
|51
|10.
|Серкль Брюгге
|34
|12
|9
|13
|50 - 46
|45
|11.
|АХ Лёвен
|0:2
|33
|9
|11
|13
|42 - 55
|38
|12.
|Кортрейк
|1:2
|34
|9
|10
|15
|42 - 47
|37
|13.
|Остенде
|34
|10
|7
|17
|34 - 61
|37
|14.
|Стандард
|0:2
|34
|9
|9
|16
|32 - 50
|36
|15.
|Зульте-Варегем
|0:3
|34
|8
|8
|18
|42 - 69
|32
|16.
|Эйпен
|34
|8
|8
|18
|37 - 61
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|34
|8
|4
|22
|30 - 70
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|34
|4
|5
|25
|33 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2:0
|17
|11
|3
|3
|34 - 16
|36
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|3.
|Андерлехт
|2:1
|17
|10
|5
|2
|41 - 19
|35
|4.
|Мехелен
|0:1
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|5.
|Генк
|2:0
|17
|10
|3
|4
|39 - 18
|33
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|7.
|Антверпен
|17
|9
|4
|4
|30 - 19
|31
|8.
|Шарлеруа
|3:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|9.
|Сент-Трейден
|2:0
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|10.
|АХ Лёвен
|0:2
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|11.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|4
|7
|23 - 20
|22
|12.
|Кортрейк
|1:2
|17
|5
|4
|8
|22 - 23
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|0:3
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|0:2
|17
|5
|3
|9
|16 - 32
|18
|16.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Стандард
|0:2
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Андерлехт
|2:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 16
|29
|5.
|Шарлеруа
|3:0
|17
|8
|4
|5
|31 - 30
|28
|6.
|Сент-Трейден
|2:0
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|7.
|Гент
|2:0
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|5
|6
|27 - 26
|23
|9.
|Стандард
|0:2
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|10.
|Остенде
|17
|5
|4
|8
|15 - 24
|19
|11.
|Генк
|2:0
|17
|5
|3
|9
|27 - 29
|18
|12.
|Мехелен
|0:1
|16
|5
|3
|8
|21 - 31
|18
|13.
|Кортрейк
|1:2
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|14.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|15.
|АХ Лёвен
|0:2
|17
|3
|7
|7
|22 - 30
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|0:3
|17
|3
|4
|10
|19 - 37
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|17
|0
|4
|13
|17 - 38
|4