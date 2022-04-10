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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
2:0
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
3' Желтая карточка
Одои Денис
1:0
32' Гол
Ритс Матс
41' Желтая карточка
Ван Хеке Яннес
2:0
76' Гол
Ольсен Сков Андреас
87' Желтая карточка
Нсоки Стенли
90'+3
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
7
Ольсен
Сков
Андреас
26
Ритс
Матс
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
17
Бушанан
Тажон
10
Ланг
Ноа
9
Адамян
Саркис
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
33
Vinicius
de
Souza
Costa
30
Ванлерберге
Йорди
2
Iebe
Swers
17
Гуэ
Самюэль
6
Ван
Хеке
Яннес
7
Хайреманс
Джеффри
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Брюгге
3-5-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Мехелен

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ТМК
6:0
ТМС
6:0
ПДА
3:0
ПДА
0:5
ТМК
0:0
ПДА
0:3
ПДА
2:0
ЛП
6:1
ЛП
0:2
ЛП
1:4
ЛП
3:0
КБ
3:2
ЛЖ
1:1
КБ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 14 0.41
Дост Бас 12 (2) 0.35
Ванакен Ханс 9 (1) 0.26
Ланг Ноа 7 0.21
Ритс Матс 7 0.21
Вормер Руд 5 0.15
Адамян Саркис 5 0.15
Ольсен Сков Андреас 4 0.12
Соболь Эдуард 1 0.03
Мата Клинтон 1 0.03
Баланта Эдер 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Персин Тибо 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Сова Камаль 0 0
Бушанан Тажон 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 15 0.45
Кейперс Уго 13 0.39
Мрабти Керим 10 (2) 0.3
Схоофс Роб 3 0.09
Хайреманс Джеффри 3 0.09
Уолш Сэнди 3 0.09
Дрёйф Ферди 3 0.09
Швед Марьян 2 0.06
Vinicius de Souza Costa 2 0.06
Кайя Онур 1 0.03
Ванлерберге Йорди 1 0.03
Бейкер Лукас 0 0
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Ван Хоренбек Алек 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 1
Нсоки Стенли 5 2
Соболь Эдуард 5 1
Баланта Эдер 5 1
Мата Клинтон 5 0
Одои Денис 4 0
Де Кетеларе Шарль 4 0
Ритс Матс 3 0
Хендри Джек 1 1
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Адамян Саркис 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 9 1
Схоофс Роб 6 0
Хайреманс Джеффри 5 0
Ванлерберге Йорди 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Сторм Никола 2 1
Ван Дамме Йоахим 3 0
Гуэ Самюэль 3 0
Пейре Тибо 1 1
Куке Гетан 1 1
Швед Марьян 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
21
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
5
14%
1
5%
1-15
5
14%
7
33%
16-30
9
25%
5
24%
31-45
7
19%
3
14%
46-60
4
11%
1
5%
61-75
6
17%
4
19%
76-90

Пропущено

16
32
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
0
0%
3
9%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
7
44%
4
13%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
4
25%
12
38%
76-90

Забито

35
37
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
4
11%
10
27%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
5
14%
7
19%
31-45
7
20%
8
22%
46-60
8
23%
7
19%
61-75
7
20%
2
5%
76-90

Пропущено

22
23
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
14%
3
13%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
7
30%
46-60
8
36%
2
9%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Забито

71
58
32 В 1-м тайме 33
39 Во 2-м тайме 25
26 Забивали первыми 17
2 Не забивали 5
9
13%
11
19%
1-15
9
13%
10
17%
16-30
14
20%
12
21%
31-45
14
20%
11
19%
46-60
12
17%
8
14%
61-75
13
18%
6
10%
76-90

Пропущено

38
55
16 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 36
7 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 27
3
8%
6
11%
1-15
3
8%
5
9%
16-30
10
26%
8
15%
31-45
5
13%
13
24%
46-60
10
26%
7
13%
61-75
7
18%
16
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5
Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1
Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 33 23 5 5 75 - 27 74
2. Брюгге 34 21 9 4 72 - 37 72
3. Андерлехт 34 18 10 6 72 - 36 64
4. Антверпен 34 19 6 9 55 - 38 63
5. Гент 34 18 8 8 56 - 30 62
6. Шарлеруа 34 15 9 10 55 - 46 54
7. Мехелен 33 15 7 11 57 - 56 52
8. Генк 34 15 6 13 66 - 47 51
9. Сент-Трейден 34 15 6 13 42 - 40 51
10. Серкль Брюгге 34 12 9 13 50 - 46 45
11. АХ Лёвен 33 9 11 13 42 - 58 38
12. Кортрейк 34 9 10 15 43 - 48 37
13. Остенде 34 10 7 17 34 - 61 37
14. Стандард 34 9 9 16 32 - 51 36
15. Зульте-Варегем 34 8 8 18 42 - 69 32
16. Эйпен 34 8 8 18 37 - 61 32
17. Серен Юнайтед 34 8 4 22 30 - 70 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 17 11 3 3 37 - 16 36
2. Брюгге 17 10 6 1 36 - 16 36
3. Андерлехт 17 10 5 2 41 - 19 35
4. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
5. Генк 17 10 3 4 39 - 18 33
6. Антверпен 17 9 4 4 30 - 19 31
7. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
8. Шарлеруа 17 7 5 5 24 - 16 26
9. Сент-Трейден 17 7 3 7 26 - 23 24
10. АХ Лёвен 16 6 4 6 20 - 25 22
11. Серкль Брюгге 17 6 4 7 23 - 20 22
12. Кортрейк 17 5 4 8 23 - 24 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 17 5 3 9 16 - 32 18
16. Эйпен 17 4 4 9 18 - 29 16
17. Стандард 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Андерлехт 17 8 5 4 31 - 17 29
5. Шарлеруа 17 8 4 5 31 - 30 28
6. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
7. Гент 17 7 5 5 19 - 14 26
8. Серкль Брюгге 17 6 5 6 27 - 26 23
9. Стандард 17 6 4 7 17 - 25 22
10. Остенде 17 5 4 8 15 - 24 19
11. Генк 17 5 3 9 27 - 29 18
12. Мехелен 16 5 3 8 21 - 32 18
13. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
14. Эйпен 17 4 4 9 19 - 32 16
15. АХ Лёвен 17 3 7 7 22 - 33 16
16. Зульте-Варегем 17 3 4 10 19 - 37 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ван Хеке Яннес получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Одои Денис уходит с поля. Баланта Эдер выходит вместо него
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Ритс Матс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Одои Денис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюгге 2:0 Мехелен онлайн

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