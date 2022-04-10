Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:2
Второй тайм: 55'
Стадион: Гульденспоренстадион
19' Желтая карточкаХудт Уэсли
1:0
20' ПенальтиСейнсбери Трент
1:1
25' ГолЗиркзее Джошуа
1:2
52' ГолАль-Эйт-Хадж Ануар
Ход матча
19'
20'
1:0
25'
52'
16
Деман
Максим
21
Торп
Виктор
- Основной состав
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
Кортрейк
Андерлехт
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 14 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|13 (5)
|0.38
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.15
|Сейнсбери Трент
|4 (1)
|0.12
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.09
|Вандандриш Кевин
|2
|0.06
|Мбайо Дилан
|2
|0.06
|Шевалье Тедди
|2
|0.06
|Марлос Морено
|2
|0.06
|Беншаиб Амин
|2
|0.06
|Ружо Лукас
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Abdelkahar Kadri
|1
|0.03
|Алиуи Рашид
|1
|0.03
|Бадамоси Мохамед
|1
|0.03
|Billel Messaoudi
|1
|0.03
|Оканси Эрик
|1
|0.03
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Радованович Александар
|0
|0
|Nayel Mehssatou
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|15
|0.44
|Рафаэлов Лиор
|12 (3)
|0.35
|Раман Бенито
|9 (1)
|0.26
|Версхарен Яри
|7
|0.21
|Куаме Кристиан
|7
|0.21
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.15
|Амузу Френсис
|5
|0.15
|Ашимеру Маджид
|3
|0.09
|Мурильо Микаэль
|2
|0.06
|Телин Исаак
|1
|0.03
|Худт Уэсли
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Магальян Лисандро
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Эне Кристоф
|9
|0
|Палаверса Анте
|7
|1
|Вандандриш Кевин
|8
|0
|Сейнсбери Трент
|7
|0
|Ружо Лукас
|7
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Радованович Александар
|4
|1
|Марлос Морено
|5
|0
|Мбайо Дилан
|5
|0
|Девале Жиль
|4
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Бадамоси Мохамед
|4
|0
|Сиссоко Самбу II
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Беншаиб Амин
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|7
|2
|Худт Уэсли
|6
|1
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|Амузу Френсис
|6
|0
|Ашимеру Маджид
|4
|1
|Куаме Кристиан
|3
|1
|Гомес Серхио
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Магальян Лисандро
|3
|0
|Каллен Джош
|3
|0
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
28
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
5
24%
7
25%
61-75
5
24%
5
18%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
15%
4
27%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
5
25%
6
40%
76-90
Забито
21
39
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
5
24%
2
5%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
2
10%
6
15%
31-45
7
33%
6
15%
46-60
3
14%
8
21%
61-75
3
14%
12
31%
76-90
Пропущено
23
21
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
4
19%
1-15
5
22%
2
10%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
4
17%
5
24%
76-90
Забито
42
67
16 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 18
8 Не забивали 7
7
17%
5
7%
1-15
3
7%
11
16%
16-30
6
14%
11
16%
31-45
10
24%
8
12%
46-60
8
19%
15
22%
61-75
8
19%
17
25%
76-90
Пропущено
43
36
20 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
6
14%
8
22%
1-15
9
21%
3
8%
16-30
5
12%
5
14%
31-45
9
21%
4
11%
46-60
5
12%
5
14%
61-75
9
21%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0
Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|34
|23
|6
|5
|75 - 27
|75
|2.
|Брюгге
|1:0
|34
|21
|9
|4
|71 - 37
|72
|3.
|Андерлехт
|2:1
|34
|18
|10
|6
|71 - 35
|64
|4.
|Антверпен
|34
|19
|6
|9
|55 - 38
|63
|5.
|Гент
|2:0
|34
|18
|8
|8
|53 - 30
|62
|6.
|Шарлеруа
|3:0
|34
|15
|9
|10
|55 - 46
|54
|7.
|Мехелен
|0:1
|33
|15
|7
|11
|57 - 55
|52
|8.
|Генк
|2:0
|34
|15
|6
|13
|66 - 47
|51
|9.
|Сент-Трейден
|2:0
|34
|15
|6
|13
|41 - 40
|51
|10.
|Серкль Брюгге
|34
|12
|9
|13
|50 - 46
|45
|11.
|АХ Лёвен
|0:2
|33
|9
|11
|13
|42 - 55
|38
|12.
|Кортрейк
|1:2
|34
|9
|10
|15
|42 - 47
|37
|13.
|Остенде
|34
|10
|7
|17
|34 - 61
|37
|14.
|Стандард
|0:2
|34
|9
|9
|16
|32 - 50
|36
|15.
|Зульте-Варегем
|0:3
|34
|8
|8
|18
|42 - 69
|32
|16.
|Эйпен
|34
|8
|8
|18
|37 - 61
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|34
|8
|4
|22
|30 - 70
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|34
|4
|5
|25
|33 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2:0
|17
|11
|3
|3
|34 - 16
|36
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|3.
|Андерлехт
|2:1
|17
|10
|5
|2
|41 - 19
|35
|4.
|Мехелен
|0:1
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|5.
|Генк
|2:0
|17
|10
|3
|4
|39 - 18
|33
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|7.
|Антверпен
|17
|9
|4
|4
|30 - 19
|31
|8.
|Шарлеруа
|3:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|9.
|Сент-Трейден
|2:0
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|10.
|АХ Лёвен
|0:2
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|11.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|4
|7
|23 - 20
|22
|12.
|Кортрейк
|1:2
|17
|5
|4
|8
|22 - 23
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|0:3
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|0:2
|17
|5
|3
|9
|16 - 32
|18
|16.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Стандард
|0:2
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Андерлехт
|2:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 16
|29
|5.
|Шарлеруа
|3:0
|17
|8
|4
|5
|31 - 30
|28
|6.
|Сент-Трейден
|2:0
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|7.
|Гент
|2:0
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|5
|6
|27 - 26
|23
|9.
|Стандард
|0:2
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|10.
|Остенде
|17
|5
|4
|8
|15 - 24
|19
|11.
|Генк
|2:0
|17
|5
|3
|9
|27 - 29
|18
|12.
|Мехелен
|0:1
|16
|5
|3
|8
|21 - 31
|18
|13.
|Кортрейк
|1:2
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|14.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|15.
|АХ Лёвен
|0:2
|17
|3
|7
|7
|22 - 30
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|0:3
|17
|3
|4
|10
|19 - 37
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|17
|0
|4
|13
|17 - 38
|4