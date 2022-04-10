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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
2:3
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
19' Желтая карточка
Худт Уэсли
1:0
20' Пенальти
Сейнсбери Трент
1:1
25' Гол
Зиркзее Джошуа
1:2
52' Гол
Аль-Эйт-Хадж Ануар
1:3
57' Гол
Куаме Кристиан
2:3
67' Гол
Рейнолдс Брайан
82' Желтая карточка
Йонкхеере Михил
90'+5
16
Деман
Максим
25
Nayel
Mehssatou
5
Сейнсбери
Трент
4
Ватанабэ
Цуёси
2
Рейнолдс
Брайан
18
Abdelkahar
Kadri
14
Сиссоко
Самбу
II
21
Торп
Виктор
9
Billel
Messaoudi
19
Бадамоси
Мохамед
29
Марлос
Морено
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
4
Худт
Уэсли
2
Магальян
Лисандро
17
Гомес
Серхио
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
Кортрейк
4-3-3
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Кортрейк
Андерлехт

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 14 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

К
3:0
ПДА
1:1
ТМК
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:2
ЛП
1:3
ЛП
5:1
ЛП
3:0
К
4:2
ЛП
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
5:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 13 (5) 0.38
Гейе Папе Хабиб 5 0.15
Сейнсбери Трент 4 (1) 0.12
Д'Эне Кристоф 3 0.09
Вандандриш Кевин 2 0.06
Мбайо Дилан 2 0.06
Шевалье Тедди 2 0.06
Марлос Морено 2 0.06
Беншаиб Амин 2 0.06
Ружо Лукас 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Abdelkahar Kadri 1 0.03
Алиуи Рашид 1 0.03
Бадамоси Мохамед 1 0.03
Billel Messaoudi 1 0.03
Оканси Эрик 1 0.03
Рейнолдс Брайан 1 0.03
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Nayel Mehssatou 0 0
Энен Давид 0 0
Радованович Александар 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 15 0.44
Рафаэлов Лиор 12 (3) 0.35
Раман Бенито 9 (1) 0.26
Куаме Кристиан 8 0.24
Версхарен Яри 7 0.21
Гомес Серхио 5 (3) 0.15
Амузу Френсис 5 0.15
Ашимеру Маджид 3 0.09
Мурильо Микаэль 2 0.06
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0.06
Телин Исаак 1 0.03
Худт Уэсли 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Магальян Лисандро 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Эне Кристоф 9 0
Палаверса Анте 7 1
Вандандриш Кевин 8 0
Сейнсбери Трент 7 0
Ружо Лукас 7 0
Mathias Fixelles 4 1
Радованович Александар 4 1
Марлос Морено 5 0
Мбайо Дилан 5 0
Девале Жиль 4 0
Селемани Фаиз 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Бадамоси Мохамед 4 0
Сиссоко Самбу II 3 0
Abdelkahar Kadri 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Йонкхеере Михил 2 0
Илич Марко 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Беншаиб Амин 1 0
Торп Виктор 1 0
Abdelhak Kadri 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 7 2
Худт Уэсли 6 1
Олссон Кристоффер 6 0
Амузу Френсис 6 0
Ашимеру Маджид 4 1
Куаме Кристиан 3 1
Гомес Серхио 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Магальян Лисандро 3 0
Каллен Джош 3 0
Рафаэлов Лиор 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Версхарен Яри 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Zeno Debast 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
31
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
9%
3
10%
1-15
3
13%
7
23%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
6
26%
7
23%
61-75
5
22%
5
16%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
13%
4
24%
1-15
5
22%
2
12%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
22%
6
35%
76-90

Забито

21
39
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
5
24%
2
5%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
2
10%
6
15%
31-45
7
33%
6
15%
46-60
3
14%
8
21%
61-75
3
14%
12
31%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
4
19%
1-15
5
22%
2
10%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
4
17%
5
24%
76-90

Забито

44
70
17 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 42
20 Забивали первыми 18
8 Не забивали 7
7
16%
5
7%
1-15
4
9%
12
17%
16-30
6
14%
11
16%
31-45
10
23%
10
14%
46-60
9
20%
15
21%
61-75
8
18%
17
24%
76-90

Пропущено

46
38
21 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 24
6
13%
8
21%
1-15
10
22%
4
11%
16-30
5
11%
5
13%
31-45
11
24%
4
11%
46-60
5
11%
6
16%
61-75
9
20%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0
Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 33 23 5 5 75 - 27 74
2. Брюгге 34 21 9 4 72 - 37 72
3. Андерлехт 34 18 10 6 72 - 36 64
4. Антверпен 34 19 6 9 55 - 38 63
5. Гент 34 18 8 8 56 - 30 62
6. Шарлеруа 34 15 9 10 55 - 46 54
7. Мехелен 33 15 7 11 57 - 56 52
8. Генк 34 15 6 13 66 - 47 51
9. Сент-Трейден 34 15 6 13 42 - 40 51
10. Серкль Брюгге 34 12 9 13 50 - 46 45
11. АХ Лёвен 33 9 11 13 42 - 58 38
12. Кортрейк 34 9 10 15 43 - 48 37
13. Остенде 34 10 7 17 34 - 61 37
14. Стандард 34 9 9 16 32 - 51 36
15. Зульте-Варегем 34 8 8 18 42 - 69 32
16. Эйпен 34 8 8 18 37 - 61 32
17. Серен Юнайтед 34 8 4 22 30 - 70 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 17 11 3 3 37 - 16 36
2. Брюгге 17 10 6 1 36 - 16 36
3. Андерлехт 17 10 5 2 41 - 19 35
4. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
5. Генк 17 10 3 4 39 - 18 33
6. Антверпен 17 9 4 4 30 - 19 31
7. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
8. Шарлеруа 17 7 5 5 24 - 16 26
9. Сент-Трейден 17 7 3 7 26 - 23 24
10. АХ Лёвен 16 6 4 6 20 - 25 22
11. Серкль Брюгге 17 6 4 7 23 - 20 22
12. Кортрейк 17 5 4 8 23 - 24 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 17 5 3 9 16 - 32 18
16. Эйпен 17 4 4 9 18 - 29 16
17. Стандард 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Андерлехт 17 8 5 4 31 - 17 29
5. Шарлеруа 17 8 4 5 31 - 30 28
6. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
7. Гент 17 7 5 5 19 - 14 26
8. Серкль Брюгге 17 6 5 6 27 - 26 23
9. Стандард 17 6 4 7 17 - 25 22
10. Остенде 17 5 4 8 15 - 24 19
11. Генк 17 5 3 9 27 - 29 18
12. Мехелен 16 5 3 8 21 - 32 18
13. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
14. Эйпен 17 4 4 9 19 - 32 16
15. АХ Лёвен 17 3 7 7 22 - 33 16
16. Зульте-Варегем 17 3 4 10 19 - 37 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Зиркзее Джошуа бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Сейнсбери Трент из команды Кортрейк забивает с точки!
  • Желтая карточка
    19'
    Худт Уэсли получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кортрейк 2:3 Андерлехт онлайн

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