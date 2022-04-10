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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Сент-Трейден
2:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Стандард
0'
1:0
23' Гол
Хара Таити
27' Желтая карточка
Эмон Рено
2:0
28' Гол
Хаяси Даити
34' Желтая карточка
Nathan Ngoy
41' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
57'
21
Шмидт
Даниэль
3
Аль-Дахиль
Амин
37
Ляйстнер
Тони
20
Бауэр
Роберт
6
Конате
Мори
4
Хасиока
Даики
10
Кагава
Синдзи
44
Брюлс
Кристиан
14
Койта
Абубакари
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
30
Хенкинет
Лоран
35
Lucas
Noubi
Ngnokam
6
Дюссенн
Ноэ
5
Сиссако
Мусса
33
Nathan
Ngoy
4
Павлович
Дамьян
8
Цимирот
Гойко
14
Нкунку
Нильс
7
Драгус
Денис
23
Тапсоба
Абдул
18
Эмон
Рено
Сент-Трейден
3-1-4-2
Стандард
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Стандард

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

23 матча

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
К
2:0
ЛП
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Таити 8 0.24
Брюлс Кристиан 7 (4) 0.21
Хаяси Даити 7 0.21
Конате Мори 3 0.09
Койта Абубакари 3 0.09
Судзуки Юма 2 0.06
Райтц Рокко 2 0.06
Ляйстнер Тони 1 0.03
Де Риддер Стив 1 0.03
Номбе Мбойо 1 0.03
Бауэр Роберт 1 0.03
Лавале Димитри 1 0.03
Балонго Нельсон 1 0.03
Хасиока Даики 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Кагава Синдзи 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 6 0.18
Клаусс Жоао 3 (1) 0.09
Амалла Селим 3 (1) 0.09
Кафаро Матьё 2 0.06
Доннум Арон 2 0.06
Тапсоба Абдул 2 0.06
Лайфис Константинос 2 0.06
Эмон Рено 2 0.06
Мулека Джексон 2 0.06
Раскин Николас 1 0.03
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.03
Фаи Коллинс 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Бастьен Самюэль 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Сиссако Мусса 1 0.03
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.03
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 10 0
Ляйстнер Тони 6 1
Хара Таити 6 0
Бауэр Роберт 4 1
Янсенс Вольке 4 1
Дуркин Кристофер 5 0
Конате Мори 5 0
Судзуки Юма 4 0
Койта Абубакари 4 0
Хасиока Даики 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Шмидт Даниэль 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Хаяси Даити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Какаче Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Райтц Рокко 0 1
Ван Дессел Стан 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раскин Николас 9 0
Дюссенн Ноэ 7 1
Клаусс Жоао 8 0
Сиссако Мусса 6 1
Аль-Дахиль Амин 6 1
Амалла Селим 6 0
Фаи Коллинс 2 2
Эмон Рено 5 0
Бастьен Самюэль 5 0
Кафаро Матьё 5 0
Доннум Арон 5 0
Сике Уго 5 0
Нкунку Нильс 5 0
Павлович Дамьян 3 1
Бокади Мервей 4 0
Тапсоба Абдул 4 0
Цимирот Гойко 3 0
Лайфис Константинос 3 0
Петерс Дауда 3 0
Мулека Джексон 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Девале Жиль 2 0
Драгус Денис 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0
Ван Дамме Йоахим 1 0
Николя Гавори 1 0
Бодар Арно 1 0
Калут Александро 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
2
9%
1
6%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
27%
8
44%
76-90

Пропущено

24
21
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
17%
4
19%
1-15
1
4%
5
24%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
6
25%
1
5%
76-90

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
6%
3
11%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
3
17%
8
30%
30%
46-60
5
28%
3
11%
61-75
3
17%
7
26%
76-90

Забито

37
32
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
2
6%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
7
19%
8
25%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
10
27%
11
34%
76-90

Пропущено

42
48
15 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
5
12%
7
15%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
6
14%
10
21%
31-45
8
19%
10
21%
46-60
10
24%
7
15%
61-75
9
21%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1
Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1
Стандард
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 34 23 6 5 75 - 27 75
2. Брюгге 1:0 34 21 9 4 71 - 37 72
3. Андерлехт 2:1 34 18 10 6 71 - 35 64
4. Антверпен 34 19 6 9 55 - 38 63
5. Гент 2:0 34 18 8 8 53 - 30 62
6. Шарлеруа 3:0 34 15 9 10 55 - 46 54
7. Мехелен 0:1 33 15 7 11 57 - 55 52
8. Генк 2:0 34 15 6 13 66 - 47 51
9. Сент-Трейден 2:0 34 15 6 13 41 - 40 51
10. Серкль Брюгге 34 12 9 13 50 - 46 45
11. АХ Лёвен 0:2 33 9 11 13 42 - 55 38
12. Кортрейк 1:2 34 9 10 15 42 - 47 37
13. Остенде 34 10 7 17 34 - 61 37
14. Стандард 0:2 34 9 9 16 32 - 50 36
15. Зульте-Варегем 0:3 34 8 8 18 42 - 69 32
16. Эйпен 34 8 8 18 37 - 61 32
17. Серен Юнайтед 0:2 34 8 4 22 30 - 70 28
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 34 4 5 25 33 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2:0 17 11 3 3 34 - 16 36
2. Брюгге 1:0 17 10 6 1 35 - 16 36
3. Андерлехт 2:1 17 10 5 2 41 - 19 35
4. Мехелен 0:1 17 10 4 3 36 - 24 34
5. Генк 2:0 17 10 3 4 39 - 18 33
6. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 17 9 4 4 27 - 14 31
7. Антверпен 17 9 4 4 30 - 19 31
8. Шарлеруа 3:0 17 7 5 5 24 - 16 26
9. Сент-Трейден 2:0 17 7 3 7 25 - 23 24
10. АХ Лёвен 0:2 16 6 4 6 20 - 25 22
11. Серкль Брюгге 17 6 4 7 23 - 20 22
12. Кортрейк 1:2 17 5 4 8 22 - 23 19
13. Зульте-Варегем 0:3 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 0:2 17 5 3 9 16 - 32 18
16. Эйпен 17 4 4 9 18 - 29 16
17. Стандард 0:2 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 1:0 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Андерлехт 2:1 17 8 5 4 30 - 16 29
5. Шарлеруа 3:0 17 8 4 5 31 - 30 28
6. Сент-Трейден 2:0 17 8 3 6 16 - 17 27
7. Гент 2:0 17 7 5 5 19 - 14 26
8. Серкль Брюгге 17 6 5 6 27 - 26 23
9. Стандард 0:2 17 6 4 7 17 - 24 22
10. Остенде 17 5 4 8 15 - 24 19
11. Генк 2:0 17 5 3 9 27 - 29 18
12. Мехелен 0:1 16 5 3 8 21 - 31 18
13. Кортрейк 1:2 17 4 6 7 20 - 24 18
14. Эйпен 17 4 4 9 19 - 32 16
15. АХ Лёвен 0:2 17 3 7 7 22 - 30 16
16. Зульте-Варегем 0:3 17 3 4 10 19 - 37 13
17. Серен Юнайтед 0:2 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 17 0 4 13 17 - 38 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ameen Al Dakhil получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Nathan Ngoy получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Хаяси Даити бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Эмон Рено получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Хара Таити бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Стандард
1.83
3.82
4.25
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Где смотреть матч Сент-Трейден 2:0 Стандард онлайн

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