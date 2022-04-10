Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Стааен
1:0
23' ГолХара Таити
27' Желтая карточкаЭмон Рено
2:0
28' ГолХаяси Даити
34' Желтая карточкаNathan Ngoy
41' Желтая карточкаАль-Дахиль Амин
Ход матча
23'
1:0
27'
28'
2:0
34'
41'
20
Бауэр
Роберт
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
33
Nathan
Ngoy
14
Нкунку
Нильс
18
Эмон
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
85 Arnaud Dony
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Nathan NgoyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бодар АрноВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Cihan Canak
-
36 Noah Mawete
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Сент-Трейден
Стандард
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
23 матча
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Таити
|8
|0.24
|Брюлс Кристиан
|7 (4)
|0.21
|Хаяси Даити
|7
|0.21
|Конате Мори
|3
|0.09
|Койта Абубакари
|3
|0.09
|Судзуки Юма
|2
|0.06
|Райтц Рокко
|2
|0.06
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Де Риддер Стив
|1
|0.03
|Номбе Мбойо
|1
|0.03
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|Лавале Димитри
|1
|0.03
|Балонго Нельсон
|1
|0.03
|Хасиока Даики
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Кагава Синдзи
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|6
|0.18
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|0.09
|Амалла Селим
|3 (1)
|0.09
|Кафаро Матьё
|2
|0.06
|Доннум Арон
|2
|0.06
|Тапсоба Абдул
|2
|0.06
|Лайфис Константинос
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Мулека Джексон
|2
|0.06
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.03
|Фаи Коллинс
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Бастьен Самюэль
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Сиссако Мусса
|1
|0.03
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.03
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|10
|0
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Хара Таити
|6
|0
|Бауэр Роберт
|4
|1
|Янсенс Вольке
|4
|1
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Судзуки Юма
|4
|0
|Койта Абубакари
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Шмидт Даниэль
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Хаяси Даити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Какаче Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раскин Николас
|9
|0
|Дюссенн Ноэ
|7
|1
|Клаусс Жоао
|8
|0
|Сиссако Мусса
|6
|1
|Аль-Дахиль Амин
|6
|1
|Амалла Селим
|6
|0
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Эмон Рено
|5
|0
|Бастьен Самюэль
|5
|0
|Кафаро Матьё
|5
|0
|Доннум Арон
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Нкунку Нильс
|5
|0
|Павлович Дамьян
|3
|1
|Бокади Мервей
|4
|0
|Тапсоба Абдул
|4
|0
|Цимирот Гойко
|3
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Драгус Денис
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0
|Ван Дамме Йоахим
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
2
9%
1
6%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
27%
8
44%
76-90
Пропущено
24
21
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
17%
4
19%
1-15
1
4%
5
24%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
6
25%
1
5%
76-90
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
6%
3
11%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
3
17%
8
30%
30%
46-60
5
28%
3
11%
61-75
3
17%
7
26%
76-90
Забито
37
32
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
2
6%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
7
19%
8
25%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
10
27%
11
34%
76-90
Пропущено
42
48
15 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
5
12%
7
15%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
6
14%
10
21%
31-45
8
19%
10
21%
46-60
10
24%
7
15%
61-75
9
21%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1
Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1
Стандард
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|34
|23
|6
|5
|75 - 27
|75
|2.
|Брюгге
|1:0
|34
|21
|9
|4
|71 - 37
|72
|3.
|Андерлехт
|2:1
|34
|18
|10
|6
|71 - 35
|64
|4.
|Антверпен
|34
|19
|6
|9
|55 - 38
|63
|5.
|Гент
|2:0
|34
|18
|8
|8
|53 - 30
|62
|6.
|Шарлеруа
|3:0
|34
|15
|9
|10
|55 - 46
|54
|7.
|Мехелен
|0:1
|33
|15
|7
|11
|57 - 55
|52
|8.
|Генк
|2:0
|34
|15
|6
|13
|66 - 47
|51
|9.
|Сент-Трейден
|2:0
|34
|15
|6
|13
|41 - 40
|51
|10.
|Серкль Брюгге
|34
|12
|9
|13
|50 - 46
|45
|11.
|АХ Лёвен
|0:2
|33
|9
|11
|13
|42 - 55
|38
|12.
|Кортрейк
|1:2
|34
|9
|10
|15
|42 - 47
|37
|13.
|Остенде
|34
|10
|7
|17
|34 - 61
|37
|14.
|Стандард
|0:2
|34
|9
|9
|16
|32 - 50
|36
|15.
|Зульте-Варегем
|0:3
|34
|8
|8
|18
|42 - 69
|32
|16.
|Эйпен
|34
|8
|8
|18
|37 - 61
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|34
|8
|4
|22
|30 - 70
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|34
|4
|5
|25
|33 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2:0
|17
|11
|3
|3
|34 - 16
|36
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|3.
|Андерлехт
|2:1
|17
|10
|5
|2
|41 - 19
|35
|4.
|Мехелен
|0:1
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|5.
|Генк
|2:0
|17
|10
|3
|4
|39 - 18
|33
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|7.
|Антверпен
|17
|9
|4
|4
|30 - 19
|31
|8.
|Шарлеруа
|3:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|9.
|Сент-Трейден
|2:0
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|10.
|АХ Лёвен
|0:2
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|11.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|4
|7
|23 - 20
|22
|12.
|Кортрейк
|1:2
|17
|5
|4
|8
|22 - 23
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|0:3
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|0:2
|17
|5
|3
|9
|16 - 32
|18
|16.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Стандард
|0:2
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Андерлехт
|2:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 16
|29
|5.
|Шарлеруа
|3:0
|17
|8
|4
|5
|31 - 30
|28
|6.
|Сент-Трейден
|2:0
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|7.
|Гент
|2:0
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|5
|6
|27 - 26
|23
|9.
|Стандард
|0:2
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|10.
|Остенде
|17
|5
|4
|8
|15 - 24
|19
|11.
|Генк
|2:0
|17
|5
|3
|9
|27 - 29
|18
|12.
|Мехелен
|0:1
|16
|5
|3
|8
|21 - 31
|18
|13.
|Кортрейк
|1:2
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|14.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|15.
|АХ Лёвен
|0:2
|17
|3
|7
|7
|22 - 30
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|0:3
|17
|3
|4
|10
|19 - 37
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|17
|0
|4
|13
|17 - 38
|4