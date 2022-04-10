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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
2:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
17' Желтая карточка
Патрис Луи
1:0
42' Гол
Де Сар Жюльен
45' Желтая карточка
Мертенс Матье
2:0
48' Гол
Тиссудали Тарик
52' Желтая карточка
Де Норре Каспер
57'

Ход матча

17'
 
Патрис Луи
42'
Де Сар Жюльен
(Кумс Свен)
1:0
45'
 
Мертенс Матье
48'
Тиссудали Тарик
2:0
52'
 
Де Норре Каспер
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
АХ Лёвен
1.27
6.30
8.60
Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
20
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
14
Кастро-Монтес
Алессио
9
Безус
Роман
29
Депуатр
Лоран
34
Тиссудали
Тарик
90
Ромо
Рафаэль
25
Патрис
Луи
5
Нгава
Пьер-Айвес
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
8
Шрейверс
Сьебе
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
17
Кухаревич
Николай
33
Мертенс
Матье
Гент
3-4-1-2
АХ Лёвен
3-4-3

История личных встреч

Гент
АХ Лёвен

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
0:3
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:2
ЛЖ
2:0
КБ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 17 0.5
Депуатр Лоран 10 0.29
Де Сар Жюльен 5 (1) 0.15
Кастро-Монтес Алессио 3 0.09
Безус Роман 3 (1) 0.09
Фортуна Нуриу 2 0.06
Самуаз Матисс 2 0.06
Юльсагер Эндрю 2 0.06
Лемайич Дарко 2 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Бруно Джанни 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Кумс Свен 0 0
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 10 (2) 0.3
Мертенс Матье 9 0.27
Шрейверс Сьебе 4 (1) 0.12
Мерсье Ксавье 3 0.09
Шенгелия Леван 3 0.09
Аль-Тамари Мусса 3 0.09
Анри Тома 3 (1) 0.09
Де Норре Каспер 2 0.06
Де Сарт Алексис 2 0.06
Озкаджар Дженк 2 0.06
Секидика Джесс 1 0.03
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Патрис Луи 0 0
Mandela Keita 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 11 0
Самуаз Матисс 5 1
Кастро-Монтес Алессио 5 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 3 1
Кумс Свен 4 0
Безус Роман 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Юльсагер Эндрю 2 1
Болат Синан 3 0
Годо Бруно 3 0
Тиссудали Тарик 3 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Депуатр Лоран 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Лемайич Дарко 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Опери Кристофер 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 2
Мертенс Матье 8 0
Деваст Себастьен 6 1
Шрейверс Сьебе 7 0
Mandela Keita 5 0
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Де Норре Каспер 4 0
Озкаджар Дженк 4 0
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Патрис Луи 3 0
Шакла Софьян 1 1
Каба Сори 1 1
Ромо Рафаэль 1 0
Резаи Кавех 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
23
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
4
13%
4
17%
1-15
7
23%
3
13%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
8
26%
3
13%
61-75
4
13%
4
17%
76-90

Пропущено

17
27
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 15
5
29%
29%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
12%
6
22%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
4
24%
8
30%
30%
76-90

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
4
21%
3
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
3
15%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
4
21%
6
30%
61-75
2
11%
6
30%
76-90

Пропущено

14
25
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
3
21%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
3
21%
7
28%
61-75
4
29%
3
12%
76-90

Забито

50
43
25 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 16
8 Не забивали 7
8
16%
7
16%
1-15
8
16%
3
7%
16-30
9
18%
8
19%
31-45
7
14%
6
14%
46-60
12
24%
9
21%
61-75
6
12%
10
23%
76-90

Пропущено

31
52
12 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 28
8
26%
5
10%
1-15
1
3%
7
13%
16-30
3
10%
11
21%
31-45
4
13%
8
15%
46-60
7
23%
10
19%
61-75
8
26%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2
ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 34 23 6 5 75 - 27 75
2. Брюгге 1:0 34 21 9 4 71 - 37 72
3. Андерлехт 2:1 34 18 10 6 71 - 35 64
4. Антверпен 34 19 6 9 55 - 38 63
5. Гент 2:0 34 18 8 8 53 - 30 62
6. Шарлеруа 3:0 34 15 9 10 55 - 46 54
7. Мехелен 0:1 33 15 7 11 57 - 55 52
8. Генк 2:0 34 15 6 13 66 - 47 51
9. Сент-Трейден 2:0 34 15 6 13 41 - 40 51
10. Серкль Брюгге 34 12 9 13 50 - 46 45
11. АХ Лёвен 0:2 33 9 11 13 42 - 55 38
12. Кортрейк 1:2 34 9 10 15 42 - 47 37
13. Остенде 34 10 7 17 34 - 61 37
14. Стандард 0:2 34 9 9 16 32 - 50 36
15. Зульте-Варегем 0:3 34 8 8 18 42 - 69 32
16. Эйпен 34 8 8 18 37 - 61 32
17. Серен Юнайтед 0:2 34 8 4 22 30 - 70 28
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 34 4 5 25 33 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2:0 17 11 3 3 34 - 16 36
2. Брюгге 1:0 17 10 6 1 35 - 16 36
3. Андерлехт 2:1 17 10 5 2 41 - 19 35
4. Мехелен 0:1 17 10 4 3 36 - 24 34
5. Генк 2:0 17 10 3 4 39 - 18 33
6. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 17 9 4 4 27 - 14 31
7. Антверпен 17 9 4 4 30 - 19 31
8. Шарлеруа 3:0 17 7 5 5 24 - 16 26
9. Сент-Трейден 2:0 17 7 3 7 25 - 23 24
10. АХ Лёвен 0:2 16 6 4 6 20 - 25 22
11. Серкль Брюгге 17 6 4 7 23 - 20 22
12. Кортрейк 1:2 17 5 4 8 22 - 23 19
13. Зульте-Варегем 0:3 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 0:2 17 5 3 9 16 - 32 18
16. Эйпен 17 4 4 9 18 - 29 16
17. Стандард 0:2 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 1:0 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Андерлехт 2:1 17 8 5 4 30 - 16 29
5. Шарлеруа 3:0 17 8 4 5 31 - 30 28
6. Сент-Трейден 2:0 17 8 3 6 16 - 17 27
7. Гент 2:0 17 7 5 5 19 - 14 26
8. Серкль Брюгге 17 6 5 6 27 - 26 23
9. Стандард 0:2 17 6 4 7 17 - 24 22
10. Остенде 17 5 4 8 15 - 24 19
11. Генк 2:0 17 5 3 9 27 - 29 18
12. Мехелен 0:1 16 5 3 8 21 - 31 18
13. Кортрейк 1:2 17 4 6 7 20 - 24 18
14. Эйпен 17 4 4 9 19 - 32 16
15. АХ Лёвен 0:2 17 3 7 7 22 - 30 16
16. Зульте-Варегем 0:3 17 3 4 10 19 - 37 13
17. Серен Юнайтед 0:2 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 17 0 4 13 17 - 38 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Мертенс Матье получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Де Сар Жюльен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Патрис Луи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
АХ Лёвен
1.27
6.30
8.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 2:0 АХ Лёвен онлайн

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Гент
АХ Лёвен

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