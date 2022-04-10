Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
17' Желтая карточкаПатрис Луи
1:0
42' ГолДе Сар Жюльен
45' Желтая карточкаМертенс Матье
2:0
48' ГолТиссудали Тарик
52' Желтая карточкаДе Норре Каспер
84' Желтая карточкаКаба Сори
3:0
86' ГолЮльсагер Эндрю
4:0
89' ГолТиссудали Тарик
5:0
90' ГолТиссудали Тарик
Ход матча
17'
42'
1:0
45'
48'
2:0
52'
84'
86'
89'
4:0
90'
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
90
Ромо
Рафаэль
25
Патрис
Луи
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Гент
АХ Лёвен
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|19
|0.56
|Депуатр Лоран
|10
|0.29
|Де Сар Жюльен
|5 (1)
|0.15
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.09
|Безус Роман
|3 (1)
|0.09
|Юльсагер Эндрю
|3
|0.09
|Фортуна Нуриу
|2
|0.06
|Самуаз Матисс
|2
|0.06
|Лемайич Дарко
|2
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Бруно Джанни
|1
|0.03
|Кумс Свен
|0
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|10 (2)
|0.3
|Мертенс Матье
|9
|0.27
|Шрейверс Сьебе
|4 (1)
|0.12
|Мерсье Ксавье
|3
|0.09
|Шенгелия Леван
|3
|0.09
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.09
|Анри Тома
|3 (1)
|0.09
|Де Норре Каспер
|2
|0.06
|Де Сарт Алексис
|2
|0.06
|Озкаджар Дженк
|2
|0.06
|Секидика Джесс
|1
|0.03
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Патрис Луи
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|11
|0
|Самуаз Матисс
|5
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|5
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Безус Роман
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|1
|Болат Синан
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Депуатр Лоран
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Лемайич Дарко
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|2
|Мертенс Матье
|8
|0
|Деваст Себастьен
|6
|1
|Шрейверс Сьебе
|7
|0
|Де Норре Каспер
|5
|0
|Mandela Keita
|5
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Озкаджар Дженк
|4
|0
|Каба Сори
|2
|1
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Патрис Луи
|3
|0
|Шакла Софьян
|1
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
23
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
4
11%
4
17%
1-15
7
19%
3
13%
16-30
5
14%
5
22%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
8
22%
3
13%
61-75
7
19%
4
17%
76-90
Пропущено
17
32
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 16
5
29%
29%
3
9%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
2
12%
7
22%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
4
24%
3
9%
61-75
4
24%
11
34%
76-90
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
4
21%
3
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
3
15%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
4
21%
6
30%
61-75
2
11%
6
30%
76-90
Пропущено
14
25
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
3
21%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
3
21%
7
28%
61-75
4
29%
3
12%
76-90
Забито
55
43
26 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 16
8 Не забивали 8
8
15%
7
16%
1-15
8
15%
3
7%
16-30
10
18%
8
19%
31-45
8
15%
6
14%
46-60
12
22%
9
21%
61-75
9
16%
10
23%
76-90
Пропущено
31
57
12 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 29
8
26%
5
9%
1-15
1
3%
7
12%
16-30
3
10%
12
21%
31-45
4
13%
9
16%
46-60
7
23%
10
18%
61-75
8
26%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2
ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|33
|23
|5
|5
|75 - 27
|74
|2.
|Брюгге
|34
|21
|9
|4
|72 - 37
|72
|3.
|Андерлехт
|34
|18
|10
|6
|72 - 36
|64
|4.
|Антверпен
|34
|19
|6
|9
|55 - 38
|63
|5.
|Гент
|34
|18
|8
|8
|56 - 30
|62
|6.
|Шарлеруа
|34
|15
|9
|10
|55 - 46
|54
|7.
|Мехелен
|33
|15
|7
|11
|57 - 56
|52
|8.
|Генк
|34
|15
|6
|13
|66 - 47
|51
|9.
|Сент-Трейден
|34
|15
|6
|13
|42 - 40
|51
|10.
|Серкль Брюгге
|34
|12
|9
|13
|50 - 46
|45
|11.
|АХ Лёвен
|33
|9
|11
|13
|42 - 58
|38
|12.
|Кортрейк
|34
|9
|10
|15
|43 - 48
|37
|13.
|Остенде
|34
|10
|7
|17
|34 - 61
|37
|14.
|Стандард
|34
|9
|9
|16
|32 - 51
|36
|15.
|Зульте-Варегем
|34
|8
|8
|18
|42 - 69
|32
|16.
|Эйпен
|34
|8
|8
|18
|37 - 61
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|34
|8
|4
|22
|30 - 70
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|17
|11
|3
|3
|37 - 16
|36
|2.
|Брюгге
|17
|10
|6
|1
|36 - 16
|36
|3.
|Андерлехт
|17
|10
|5
|2
|41 - 19
|35
|4.
|Мехелен
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|5.
|Генк
|17
|10
|3
|4
|39 - 18
|33
|6.
|Антверпен
|17
|9
|4
|4
|30 - 19
|31
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|8.
|Шарлеруа
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|9.
|Сент-Трейден
|17
|7
|3
|7
|26 - 23
|24
|10.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|11.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|4
|7
|23 - 20
|22
|12.
|Кортрейк
|17
|5
|4
|8
|23 - 24
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|17
|5
|3
|9
|16 - 32
|18
|16.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Стандард
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Андерлехт
|17
|8
|5
|4
|31 - 17
|29
|5.
|Шарлеруа
|17
|8
|4
|5
|31 - 30
|28
|6.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|7.
|Гент
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|5
|6
|27 - 26
|23
|9.
|Стандард
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|10.
|Остенде
|17
|5
|4
|8
|15 - 24
|19
|11.
|Генк
|17
|5
|3
|9
|27 - 29
|18
|12.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|21 - 32
|18
|13.
|Кортрейк
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|14.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|15.
|АХ Лёвен
|17
|3
|7
|7
|22 - 33
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|3
|4
|10
|19 - 37
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3