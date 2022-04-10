Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Второй тайм: 55'
Стадион: Stade du Pairay
35' Красная карточкаДибала Кауадио
44' Желтая карточкаИто Дзюнъя
0:1
44' ГолИто Дзюнъя
45' Желтая карточкаМуньос Даниэль
0:2
55' ГолТорстведт Кристиан
Ход матча
35'
44'
44'
0:1
45'
55'
30
Диш
Гийом
28
Elias
Spago
36
Джаллоу
Абли
17
Кахбах
Матье
18
Онуачу
Пол
24
Ойен
Люка
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Elias SpagoЗащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Ali Sanogo
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Серен Юнайтед
Генк
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|9 (2)
|0.26
|Мазиз Юссеф
|8
|0.24
|Джаллоу Абли
|5
|0.15
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.06
|Gerald Kilota
|1
|0.03
|Бернье Антуан
|1
|0.03
|Fabrice Sambu
|1
|0.03
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.03
|Yahya Nadrani
|1
|0.03
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|19 (6)
|0.56
|Бонгонда Тео
|10 (1)
|0.29
|Ито Дзюнъя
|8
|0.24
|Грошовски Патрик
|5
|0.15
|Хейнен Бриан
|5
|0.15
|Торстведт Кристиан
|4
|0.12
|Угбо Ике
|3
|0.09
|Муньос Даниэль
|2
|0.06
|Ойен Люка
|2
|0.06
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.06
|Садик Муджаид
|2
|0.06
|Лукуми Джон
|1
|0.03
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|7
|2
|Сиссе Ибраима
|9
|0
|Yahya Nadrani
|7
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Диш Гийом
|2
|1
|Бернье Антуан
|3
|0
|Сами Лахссаини
|3
|0
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Кахбах Матье
|1
|1
|Поати Морган
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Marsoni Sambu
|2
|0
|Дибала Кауадио
|0
|1
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Ali Sanogo
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|6
|0
|Артеага Херардо
|4
|1
|Торстведт Кристиан
|4
|1
|Ито Дзюнъя
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Садик Муджаид
|2
|1
|Онуачу Пол
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Пресиадо Анхело
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
25
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
3
18%
5
20%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
4
24%
6
24%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90
Пропущено
27
29
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
15%
3
10%
1-15
6
22%
5
17%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
7
26%
4
14%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
4
15%
7
24%
76-90
Забито
16
38
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
6
38%
8
21%
31-45
5
31%
7
18%
46-60
1
6%
5
13%
61-75
2
13%
10
26%
76-90
Пропущено
36
19
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
3%
0
0%
1-15
7
19%
2
11%
16-30
7
19%
6
32%
31-45
4
11%
3
16%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
12
33%
7
37%
76-90
Забито
33
63
15 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 37
12 Забивали первыми 16
16 Не забивали 6
4
12%
8
13%
1-15
1
3%
6
10%
16-30
10
30%
12
19%
31-45
9
27%
13
21%
46-60
2
6%
7
11%
61-75
7
21%
17
27%
76-90
Пропущено
63
48
26 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
5
8%
3
6%
1-15
13
21%
7
15%
16-30
8
13%
12
25%
31-45
11
17%
7
15%
46-60
10
16%
5
10%
61-75
16
25%
14
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0
Генк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2
Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|34
|23
|6
|5
|75 - 27
|75
|2.
|Брюгге
|1:0
|34
|21
|9
|4
|71 - 37
|72
|3.
|Андерлехт
|2:1
|34
|18
|10
|6
|71 - 35
|64
|4.
|Антверпен
|34
|19
|6
|9
|55 - 38
|63
|5.
|Гент
|2:0
|34
|18
|8
|8
|53 - 30
|62
|6.
|Шарлеруа
|3:0
|34
|15
|9
|10
|55 - 46
|54
|7.
|Мехелен
|0:1
|33
|15
|7
|11
|57 - 55
|52
|8.
|Генк
|2:0
|34
|15
|6
|13
|66 - 47
|51
|9.
|Сент-Трейден
|2:0
|34
|15
|6
|13
|41 - 40
|51
|10.
|Серкль Брюгге
|34
|12
|9
|13
|50 - 46
|45
|11.
|АХ Лёвен
|0:2
|33
|9
|11
|13
|42 - 55
|38
|12.
|Кортрейк
|1:2
|34
|9
|10
|15
|42 - 47
|37
|13.
|Остенде
|34
|10
|7
|17
|34 - 61
|37
|14.
|Стандард
|0:2
|34
|9
|9
|16
|32 - 50
|36
|15.
|Зульте-Варегем
|0:3
|34
|8
|8
|18
|42 - 69
|32
|16.
|Эйпен
|34
|8
|8
|18
|37 - 61
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|34
|8
|4
|22
|30 - 70
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|34
|4
|5
|25
|33 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2:0
|17
|11
|3
|3
|34 - 16
|36
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|3.
|Андерлехт
|2:1
|17
|10
|5
|2
|41 - 19
|35
|4.
|Мехелен
|0:1
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|5.
|Генк
|2:0
|17
|10
|3
|4
|39 - 18
|33
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|7.
|Антверпен
|17
|9
|4
|4
|30 - 19
|31
|8.
|Шарлеруа
|3:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|9.
|Сент-Трейден
|2:0
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|10.
|АХ Лёвен
|0:2
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|11.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|4
|7
|23 - 20
|22
|12.
|Кортрейк
|1:2
|17
|5
|4
|8
|22 - 23
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|0:3
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|0:2
|17
|5
|3
|9
|16 - 32
|18
|16.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Стандард
|0:2
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Андерлехт
|2:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 16
|29
|5.
|Шарлеруа
|3:0
|17
|8
|4
|5
|31 - 30
|28
|6.
|Сент-Трейден
|2:0
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|7.
|Гент
|2:0
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|5
|6
|27 - 26
|23
|9.
|Стандард
|0:2
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|10.
|Остенде
|17
|5
|4
|8
|15 - 24
|19
|11.
|Генк
|2:0
|17
|5
|3
|9
|27 - 29
|18
|12.
|Мехелен
|0:1
|16
|5
|3
|8
|21 - 31
|18
|13.
|Кортрейк
|1:2
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|14.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|15.
|АХ Лёвен
|0:2
|17
|3
|7
|7
|22 - 30
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|0:3
|17
|3
|4
|10
|19 - 37
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|17
|0
|4
|13
|17 - 38
|4