  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
0:2
Второй тайм: 55'

Стадион:
Генк
0'
35' Красная карточка
Дибала Кауадио
44' Желтая карточка
Ито Дзюнъя
0:1
44' Гол
Ито Дзюнъя
45' Желтая карточка
Муньос Даниэль
0:2
55' Гол
Торстведт Кристиан
55'
30
Диш
Гийом
6
Дюрестам
Микаэль
13
Дибала
Кауадио
28
Elias
Spago
40
Опаре
Даниэль
36
Джаллоу
Абли
44
Сиссе
Ибраима
17
Кахбах
Матье
21
Marsoni
Sambu
10
Муандилмаджи
Мариус
9
Микаутадзе
Жорж
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
6
Юклеред
Симен
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
4
Мохаммед
Азиз
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
24
Ойен
Люка
Серен Юнайтед
3-5-2
Генк
4-3-3

История личных встреч

Серен Юнайтед
Генк

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 9 (2) 0.26
Мазиз Юссеф 8 0.24
Джаллоу Абли 5 0.15
Муандилмаджи Мариус 2 0.06
Gerald Kilota 1 0.03
Бернье Антуан 1 0.03
Fabrice Sambu 1 0.03
Дель Фабро Дарио 1 0.03
Yahya Nadrani 1 0.03
Сиссе Ибраима 0 0
Поати Морган 0 0
Кахбах Матье 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 19 (6) 0.56
Бонгонда Тео 10 (1) 0.29
Ито Дзюнъя 8 0.24
Грошовски Патрик 5 0.15
Хейнен Бриан 5 0.15
Торстведт Кристиан 4 0.12
Угбо Ике 3 0.09
Муньос Даниэль 2 0.06
Ойен Люка 2 0.06
Пейнтсил Джозеф 2 0.06
Садик Муджаид 2 0.06
Лукуми Джон 1 0.03
Немет Ондраш 1 0.03
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 7 2
Сиссе Ибраима 9 0
Yahya Nadrani 7 0
Gerald Kilota 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Диш Гийом 2 1
Бернье Антуан 3 0
Сами Лахссаини 3 0
Микаутадзе Жорж 3 0
Wagane Faye 3 0
Кахбах Матье 1 1
Поати Морган 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дибала Кауадио 0 1
Дюрестам Микаэль 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Галье Тимоти 1 0
Ali Sanogo 1 0
Zakaria Silini 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 6 0
Артеага Херардо 4 1
Торстведт Кристиан 4 1
Ито Дзюнъя 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Садик Муджаид 2 1
Онуачу Пол 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Пресиадо Анхело 3 0
Лукуми Джон 3 0
Бонгонда Тео 2 0
Куэста Карлос 2 0
Пейнтсил Джозеф 2 0
Маккензи Марк 2 0
Угбо Ике 1 0
Мохаммед Азиз 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
3
18%
5
20%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
4
24%
6
24%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90

Пропущено

27
29
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
15%
3
10%
1-15
6
22%
5
17%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
7
26%
4
14%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
4
15%
7
24%
76-90

Забито

16
38
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
6
38%
8
21%
31-45
5
31%
7
18%
46-60
1
6%
5
13%
61-75
2
13%
10
26%
76-90

Пропущено

36
19
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
3%
0
0%
1-15
7
19%
2
11%
16-30
7
19%
6
32%
31-45
4
11%
3
16%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
12
33%
7
37%
76-90

Забито

33
63
15 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 37
12 Забивали первыми 16
16 Не забивали 6
4
12%
8
13%
1-15
1
3%
6
10%
16-30
10
30%
12
19%
31-45
9
27%
13
21%
46-60
2
6%
7
11%
61-75
7
21%
17
27%
76-90

Пропущено

63
48
26 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
5
8%
3
6%
1-15
13
21%
7
15%
16-30
8
13%
12
25%
31-45
11
17%
7
15%
46-60
10
16%
5
10%
61-75
16
25%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0
Генк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2
Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 34 23 6 5 75 - 27 75
2. Брюгге 1:0 34 21 9 4 71 - 37 72
3. Андерлехт 2:1 34 18 10 6 71 - 35 64
4. Антверпен 34 19 6 9 55 - 38 63
5. Гент 2:0 34 18 8 8 53 - 30 62
6. Шарлеруа 3:0 34 15 9 10 55 - 46 54
7. Мехелен 0:1 33 15 7 11 57 - 55 52
8. Генк 2:0 34 15 6 13 66 - 47 51
9. Сент-Трейден 2:0 34 15 6 13 41 - 40 51
10. Серкль Брюгге 34 12 9 13 50 - 46 45
11. АХ Лёвен 0:2 33 9 11 13 42 - 55 38
12. Кортрейк 1:2 34 9 10 15 42 - 47 37
13. Остенде 34 10 7 17 34 - 61 37
14. Стандард 0:2 34 9 9 16 32 - 50 36
15. Зульте-Варегем 0:3 34 8 8 18 42 - 69 32
16. Эйпен 34 8 8 18 37 - 61 32
17. Серен Юнайтед 0:2 34 8 4 22 30 - 70 28
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 34 4 5 25 33 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2:0 17 11 3 3 34 - 16 36
2. Брюгге 1:0 17 10 6 1 35 - 16 36
3. Андерлехт 2:1 17 10 5 2 41 - 19 35
4. Мехелен 0:1 17 10 4 3 36 - 24 34
5. Генк 2:0 17 10 3 4 39 - 18 33
6. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 17 9 4 4 27 - 14 31
7. Антверпен 17 9 4 4 30 - 19 31
8. Шарлеруа 3:0 17 7 5 5 24 - 16 26
9. Сент-Трейден 2:0 17 7 3 7 25 - 23 24
10. АХ Лёвен 0:2 16 6 4 6 20 - 25 22
11. Серкль Брюгге 17 6 4 7 23 - 20 22
12. Кортрейк 1:2 17 5 4 8 22 - 23 19
13. Зульте-Варегем 0:3 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 0:2 17 5 3 9 16 - 32 18
16. Эйпен 17 4 4 9 18 - 29 16
17. Стандард 0:2 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 1:0 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Андерлехт 2:1 17 8 5 4 30 - 16 29
5. Шарлеруа 3:0 17 8 4 5 31 - 30 28
6. Сент-Трейден 2:0 17 8 3 6 16 - 17 27
7. Гент 2:0 17 7 5 5 19 - 14 26
8. Серкль Брюгге 17 6 5 6 27 - 26 23
9. Стандард 0:2 17 6 4 7 17 - 24 22
10. Остенде 17 5 4 8 15 - 24 19
11. Генк 2:0 17 5 3 9 27 - 29 18
12. Мехелен 0:1 16 5 3 8 21 - 31 18
13. Кортрейк 1:2 17 4 6 7 20 - 24 18
14. Эйпен 17 4 4 9 19 - 32 16
15. АХ Лёвен 0:2 17 3 7 7 22 - 30 16
16. Зульте-Варегем 0:3 17 3 4 10 19 - 37 13
17. Серен Юнайтед 0:2 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 17 0 4 13 17 - 38 4
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Муньос Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ито Дзюнъя бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Ито Дзюнъя получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    УДАЛЕНИЕ! - Дибала Кауадио увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Генк
11.50
6.70
1.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:2 Генк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Серен Юнайтед
Генк

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 