Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
1:0
3' ГолБайо Вакун
2:0
16' ГолБайо Вакун
3:0
28' Гол в свои воротаСек Ибраима
Ход матча
3'
1:0
16'
2:0
28'
3:0
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
19
Кутеса
Дерек
21
Сек
Ибраима
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Сормо БентЗащитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Шарлеруа
Зульте-Варегем
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
38 матчей
50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.4%
28.9%
23.7%
18 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.38
|Байо Вакун
|7 (1)
|0.21
|Голизадех Али
|6
|0.18
|Anass Zaroury
|5
|0.15
|Мориока Риота
|4
|0.12
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Кайембе Йорис
|2
|0.06
|Хейманс Дан
|2
|0.06
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.06
|Бессиль Лоик
|2
|0.06
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.03
|Кнежевич Стефан
|1
|0.03
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|17 (3)
|0.5
|Гано Зиньо
|13 (1)
|0.38
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.09
|Кутеса Дерек
|3
|0.09
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.06
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.03
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Боссут Сэмми
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|7
|1
|Илаймахаритра Марко
|8
|0
|Jackson Tchatchoua
|7
|0
|Мориока Риота
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|Кайембе Йорис
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0
|Байо Вакун
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|6
|1
|Бойя Франк
|6
|1
|Хамфриз Кэмерон
|5
|1
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Юбер Давид
|5
|0
|Думбия Идрисса
|5
|0
|Воссен Йелле
|3
|1
|Дерейк Тимоти
|4
|0
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Коолс Дион
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Dion De Neve
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
21
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
10
45%
6
29%
76-90
Пропущено
15
32
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
13%
7
22%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
2
13%
7
22%
61-75
4
27%
6
19%
76-90
Забито
30
23
18 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
9
30%
3
13%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
6
20%
3
13%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
4
13%
8
35%
76-90
Пропущено
27
32
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
7%
1
3%
1-15
3
11%
5
16%
16-30
8
30%
30%
5
16%
31-45
3
11%
8
25%
46-60
5
19%
8
25%
61-75
6
22%
5
16%
76-90
Забито
52
44
25 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
11
21%
5
11%
1-15
8
15%
4
9%
16-30
6
12%
8
18%
31-45
11
21%
5
11%
46-60
2
4%
8
18%
61-75
14
27%
14
32%
76-90
Пропущено
42
64
20 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 39
12 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 26
4
10%
8
13%
1-15
5
12%
7
11%
16-30
11
26%
10
16%
31-45
5
12%
13
20%
46-60
7
17%
15
23%
61-75
10
24%
11
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0
Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|34
|23
|6
|5
|75 - 27
|75
|2.
|Брюгге
|1:0
|34
|21
|9
|4
|71 - 37
|72
|3.
|Андерлехт
|2:1
|34
|18
|10
|6
|71 - 35
|64
|4.
|Антверпен
|34
|19
|6
|9
|55 - 38
|63
|5.
|Гент
|2:0
|34
|18
|8
|8
|53 - 30
|62
|6.
|Шарлеруа
|3:0
|34
|15
|9
|10
|55 - 46
|54
|7.
|Мехелен
|0:1
|33
|15
|7
|11
|57 - 55
|52
|8.
|Генк
|2:0
|34
|15
|6
|13
|66 - 47
|51
|9.
|Сент-Трейден
|2:0
|34
|15
|6
|13
|41 - 40
|51
|10.
|Серкль Брюгге
|34
|12
|9
|13
|50 - 46
|45
|11.
|АХ Лёвен
|0:2
|33
|9
|11
|13
|42 - 55
|38
|12.
|Кортрейк
|1:2
|34
|9
|10
|15
|42 - 47
|37
|13.
|Остенде
|34
|10
|7
|17
|34 - 61
|37
|14.
|Стандард
|0:2
|34
|9
|9
|16
|32 - 50
|36
|15.
|Зульте-Варегем
|0:3
|34
|8
|8
|18
|42 - 69
|32
|16.
|Эйпен
|34
|8
|8
|18
|37 - 61
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|34
|8
|4
|22
|30 - 70
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|34
|4
|5
|25
|33 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2:0
|17
|11
|3
|3
|34 - 16
|36
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|3.
|Андерлехт
|2:1
|17
|10
|5
|2
|41 - 19
|35
|4.
|Мехелен
|0:1
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|5.
|Генк
|2:0
|17
|10
|3
|4
|39 - 18
|33
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|7.
|Антверпен
|17
|9
|4
|4
|30 - 19
|31
|8.
|Шарлеруа
|3:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|9.
|Сент-Трейден
|2:0
|17
|7
|3
|7
|25 - 23
|24
|10.
|АХ Лёвен
|0:2
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|11.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|4
|7
|23 - 20
|22
|12.
|Кортрейк
|1:2
|17
|5
|4
|8
|22 - 23
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|0:3
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|0:2
|17
|5
|3
|9
|16 - 32
|18
|16.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|18 - 29
|16
|17.
|Стандард
|0:2
|17
|3
|5
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|17
|14
|2
|1
|48 - 13
|44
|2.
|Брюгге
|1:0
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Андерлехт
|2:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 16
|29
|5.
|Шарлеруа
|3:0
|17
|8
|4
|5
|31 - 30
|28
|6.
|Сент-Трейден
|2:0
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|7.
|Гент
|2:0
|17
|7
|5
|5
|19 - 14
|26
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|6
|5
|6
|27 - 26
|23
|9.
|Стандард
|0:2
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|10.
|Остенде
|17
|5
|4
|8
|15 - 24
|19
|11.
|Генк
|2:0
|17
|5
|3
|9
|27 - 29
|18
|12.
|Мехелен
|0:1
|16
|5
|3
|8
|21 - 31
|18
|13.
|Кортрейк
|1:2
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|14.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|15.
|АХ Лёвен
|0:2
|17
|3
|7
|7
|22 - 30
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|0:3
|17
|3
|4
|10
|19 - 37
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|17
|0
|4
|13
|17 - 38
|4