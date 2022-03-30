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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Хоффенхайм
Прогнозы 36
РБ Лейпциг 94.4% (34)
X 2.8% (1)
Хоффенхайм 2.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Хоффенхайм
1.62
5.05
6.15
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

РБ Лейпциг
Хоффенхайм

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
1:1
К
2:0
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:0
Б
2:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 16 (1) 0.57
Андре Силва 10 (3) 0.36
Форсберг Эмиль 5 (3) 0.18
Поульсен Юссуф 5 0.18
Собослаи Доминик 4 0.14
Лаймер Конрад 4 0.14
Хенрихс Бенджамин 3 0.11
Ольмо Дани 3 0.11
Айдара Амаду 3 0.11
Анхелиньо Хосе 2 0.07
Гвардиол Йошко 2 0.07
Орбан Вилли 1 0.04
Мукиэле Норди 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.25
Рюттер Жоржиньо 6 0.21
Баумгартнер Кристоф 6 0.21
Крамарич Андрей 4 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.14
Раум Давид 3 0.11
Даббур Мунас 3 0.11
Акпогума Кевин 2 0.07
Гайгер Деннис 2 0.07
Руди Себастьян 2 0.07
Самассеку Диади 2 0.07
Пош Штефан 2 0.07
Кадержабек Павел 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Хюбнер Беньямин 1 0.04
Адамян Саркис 1 0.04
Фогт Кевин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Кампль Кевин 4 0
Симакан Мохамед 4 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 7 0
Гайгер Деннис 6 0
Руди Себастьян 5 0
Фогт Кевин 5 0
Акпогума Кевин 5 0
Самассеку Диади 5 0
Раум Давид 5 0
Даббур Мунас 4 0
Баумгартнер Кристоф 4 0
Пош Штефан 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
20
9 В 1-м тайме 4
26 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
3
9%
3
15%
31-45
10
29%
1
5%
46-60
8
23%
5
25%
61-75
8
23%
10
50%
76-90

Пропущено

15
27
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
7
26%
16-30
3
20%
3
11%
31-45
5
33%
3
11%
46-60
2
13%
7
26%
61-75
3
20%
7
26%
76-90

Забито

27
30
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
7%
2
7%
1-15
6
22%
5
17%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
6
22%
4
13%
61-75
4
15%
7
23%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
5
33%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Забито

62
50
22 В 1-м тайме 18
40 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
2
3%
3
6%
1-15
12
19%
5
10%
16-30
8
13%
10
20%
31-45
14
23%
6
12%
46-60
14
23%
9
18%
61-75
12
19%
17
34%
76-90

Пропущено

30
42
11 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 21
6
20%
4
10%
1-15
1
3%
10
24%
16-30
4
13%
5
12%
31-45
9
30%
7
17%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
6
20%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6
РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1
Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 21 3 4 85 - 29 66
2. Боруссия Д Заявка 28 18 3 7 68 - 42 57
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг Заявка 28 14 6 8 61 - 31 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 28 11 5 12 41 - 33 38
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Аугсбург Заявка 28 8 8 12 34 - 45 32
13. Боруссия М Заявка 27 8 7 12 39 - 52 31
14. Вольфсбург Заявка 28 9 4 15 29 - 45 31
15. Штуттгарт Заявка 28 6 9 13 36 - 51 27
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 28 5 11 12 23 - 39 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
7. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Аугсбург Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
14. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
15. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
16. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
13. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
14. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
15. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
16. Майнц Заявка 14 2 2 10 13 - 25 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    РБ Лейпциг 94.4% (34)
    X 2.8% (1)
    Хоффенхайм 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Хоффенхайм
    1.62
    5.05
    6.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм онлайн

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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    94.4% (34)
    Ничья
    2.8% (1)
    Хоффенхайм
    2.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (25)
    Нет
    30.56% (11)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    52.8% (19)
    2:0 РБ Лейпциг
    27.8% (10)
    3:1 РБ Лейпциг
    5.6% (2)
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    РБ Лейпциг
    Хоффенхайм

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