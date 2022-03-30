Германия: Бундеслига 2021-2022
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
История личных встреч
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|16 (1)
|0.57
|Андре Силва
|10 (3)
|0.36
|Форсберг Эмиль
|5 (3)
|0.18
|Поульсен Юссуф
|5
|0.18
|Собослаи Доминик
|4
|0.14
|Лаймер Конрад
|4
|0.14
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0.11
|Ольмо Дани
|3
|0.11
|Айдара Амаду
|3
|0.11
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.07
|Гвардиол Йошко
|2
|0.07
|Орбан Вилли
|1
|0.04
|Мукиэле Норди
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|7
|0.25
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.21
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.21
|Крамарич Андрей
|4
|0.14
|Ларсен Якоб-Бруун
|4
|0.14
|Раум Давид
|3
|0.11
|Даббур Мунас
|3
|0.11
|Акпогума Кевин
|2
|0.07
|Гайгер Деннис
|2
|0.07
|Руди Себастьян
|2
|0.07
|Самассеку Диади
|2
|0.07
|Пош Штефан
|2
|0.07
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Ричардс Крис
|1
|0.04
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.04
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Фогт Кевин
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|5
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Гайгер Деннис
|6
|0
|Руди Себастьян
|5
|0
|Фогт Кевин
|5
|0
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Самассеку Диади
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Даббур Мунас
|4
|0
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0
|Пош Штефан
|4
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Хюбнер Беньямин
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
20
9 В 1-м тайме 4
26 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
3
9%
3
15%
31-45
10
29%
1
5%
46-60
8
23%
5
25%
61-75
8
23%
10
50%
76-90
Пропущено
15
27
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
7
26%
16-30
3
20%
3
11%
31-45
5
33%
3
11%
46-60
2
13%
7
26%
61-75
3
20%
7
26%
76-90
Забито
27
30
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
7%
2
7%
1-15
6
22%
5
17%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
6
22%
4
13%
61-75
4
15%
7
23%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
5
33%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Забито
62
50
22 В 1-м тайме 18
40 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
2
3%
3
6%
1-15
12
19%
5
10%
16-30
8
13%
10
20%
31-45
14
23%
6
12%
46-60
14
23%
9
18%
61-75
12
19%
17
34%
76-90
Пропущено
30
42
11 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 21
6
20%
4
10%
1-15
1
3%
10
24%
16-30
4
13%
5
12%
31-45
9
30%
7
17%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
6
20%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6
РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1
Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|85 - 29
|66
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|68 - 42
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|68 - 42
|51
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|61 - 31
|48
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 33
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 33
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 40
|35
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|34 - 45
|32
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 52
|31
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|29 - 45
|31
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|36 - 51
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 62
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 39
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|24 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|10.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 25
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм
Исход игры
РБ Лейпциг
94.4% (34)
Ничья
2.8% (1)
Хоффенхайм
2.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (25)
Меньше
30.56% (11)
Обе команды забьют
Да
69.44% (25)
Нет
30.56% (11)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
52.8% (19)
2:0 РБ Лейпциг
27.8% (10)
3:1 РБ Лейпциг
5.6% (2)
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