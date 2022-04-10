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  3. Норвегия: Типпелиген
Викинг
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Олесунн
0'
51' Желтая карточка
Лима Эриксон
61'

Ход матча

51'
 
Лима Эриксон

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Олесунн
1.56
4.50
5.50
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
17
Себулонсен
Себастьян
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
9
Кабран
Кевин
14
Бериша
Ветон
10
Трипич
Златко
1
Грютебуст
Стен
33
Simen
Rafn
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
19
Дубвик
Исак
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
14
Torbjoern
Kallevaag
22
Хеуген
Сигурд
11
Нордли
Симен
Болькан
Викинг
4-3-3
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Олесунн

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Т
5:2
Т
2:2
К
1:1
ТМК
2:2
ПД
1:3
ПД
0:2
Т
1:1
Т
1:2
Т
2:3
Т
1:2
Т
4:1
Т
0:4
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМС
2:2
Т
1:0
Т
2:0
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
2:1

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2
Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2
Олесунн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1
Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Лима Эриксон получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Олесунн
1.56
4.50
5.50
Все Коэффициенты
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Олесунн

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