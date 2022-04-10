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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Минейро
1:0
Первый тайм: 17'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
10' Гол
Халк Живанилдо
17'

Ход матча

10'
Халк Живанилдо
(Алонсо Хуниор)
1:0
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.47
4.65
9.40
Все Коэффициенты
Новости
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
5
Отавио
II
19
Ademir
Santos
18
Саша
Эдуардо
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
22
Мендес
Бруно
II
3
Роша
Кайке
14
Де
Пена
Карлос
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
5
Lizeiro
27
José
Maurisio3
9
Уэсли
Мораес
7
Тайсон
Фреда
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

31 матч

35.5%
16.1%
48.4%
11 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
КСМР
0:1
К
2:2
К
1:2
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:3
КЛ
3:1
КЛ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
1:0

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2
Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2 УРТ - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Уберландия - Атлетико Минейро 0:4 Атлетико Минейро - Томбенсе 3:0 Вилла Нова - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Гремио - Атлетико Минейро 4:3 Атлетико Минейро - Брагантино 4:3 Байя - Атлетико Минейро 2:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.47
4.65
9.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

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