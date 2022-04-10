1:0
Первый тайм: 17'
1:0
10' ГолХалк Живанилдо
Ход матча
10'
1:0
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
18
Саша
Эдуардо
11
Keno
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
44 Rubens
-
8 Jair II
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 LizeiroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
-
36 Thauan Lara
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
31 матч
35.5%
16.1%
48.4%
11 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2
Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2 УРТ - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Уберландия - Атлетико Минейро 0:4 Атлетико Минейро - Томбенсе 3:0 Вилла Нова - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Гремио - Атлетико Минейро 4:3 Атлетико Минейро - Брагантино 4:3 Байя - Атлетико Минейро 2:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0