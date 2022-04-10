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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
10' Гол
Халк Живанилдо
37' Желтая карточка
Keiller
45' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
55' Желтая карточка
Nathan VI
62' Желтая карточка
Арана Гильерме
68' Желтая карточка
Де Пена Карлос
77' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
2:0
90' Гол
Халк Живанилдо
90'+5
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
5
Отавио
II
19
Ademir
Santos
18
Саша
Эдуардо
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
22
Мендес
Бруно
II
3
Роша
Кайке
5
Lizeiro
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
27
José
Maurisio3
7
Тайсон
Фреда
14
Де
Пена
Карлос
9
Уэсли
Мораес
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

31 матч

35.5%
16.1%
48.4%
11 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
КСМР
0:1
К
2:2
К
1:2
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:3
КЛ
3:1
КЛ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
1:0

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2
Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2 УРТ - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Уберландия - Атлетико Минейро 0:4 Атлетико Минейро - Томбенсе 3:0 Вилла Нова - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Гремио - Атлетико Минейро 4:3 Атлетико Минейро - Брагантино 4:3 Байя - Атлетико Минейро 2:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Кейллер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
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