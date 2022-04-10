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  3. Бразилия: Серия A
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 7'
Сеара
0' 7'
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Сеара
1.43
4.55
9.58
Все Коэффициенты
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
6
Жорже
Марко
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
28
Данило
Ларанжера
7
Дуду
X
10
Рони
III
14
Скарпа
Густаво
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
8
Fernando
Sobral
19
Rodrigo
I
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Сеара
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Сеара

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
2:1
К
2:2
К
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
БСБ
4:1
БСБ
2:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гуарани Кампинас 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интер Лимейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Санту-Андре 1:0 Ферровиария - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 1:0 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 3:0
Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0
Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1 Сеара - ФК Глобо 5:0 Форталеза - Сеара 1:1 Сержипи - Сеара 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Америка Минейро 0:0 Фламенго - Сеара 2:1 Сеара - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Форталеза - Сеара 0:4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Сеара
1.43
4.55
9.58
Все Коэффициенты
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Палмейрас Сан-Паулу
Сеара

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