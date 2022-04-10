0:0
Первый тайм: 7'
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
-
7 ДудуНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
29 Наварро РафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованиПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
36 Vanderlan
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Vinicius XНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
20 Wescley V
-
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Сеара
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гуарани Кампинас 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интер Лимейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Санту-Андре 1:0 Ферровиария - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 1:0 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 3:0
Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0
Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1 Сеара - ФК Глобо 5:0 Форталеза - Сеара 1:1 Сержипи - Сеара 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Америка Минейро 0:0 Фламенго - Сеара 2:1 Сеара - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Форталеза - Сеара 0:4