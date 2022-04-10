4' Желтая карточкаЭмпереур Алан
0:1
8' ГолEwerthon VI
50' Желтая карточкаRobson IV
Ход матча
8'
0:1
50'
62'
23
Max
Walef
2
Tinga
I
4
Тити
8
Jussa
15
Фелипе
11
Romarinho3
- Основной состав
-
23 Max WalefВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
8 JussaПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Romarinho3Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Ronald
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
11 Ewerthon VIПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Andre1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Marquinhos2
-
-
18 Elton V
-
-
15 Marcao VI
-
14 Paulo III
-
13 Joaquim
-
-
Главный тренер: Pintado
История личных встреч
Форталеза
Куяба
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Форталеза - Коло-Коло 1:2 Форталеза - Кортулуа 1:0 Форталеза - Спорт Ресифи 1:0 Форталеза - Бока Хуниорс Кали 3:1
Спорт Ресифи - Форталеза 1:1 Кортулуа - Форталеза 0:1 Бояка Чико - Форталеза 0:1 Форталеза - Наутико 2:0 Форталеза - Атлетико Алагоиньяс 5:1 Форталеза - Депортес Киндио 2:2 Форталеза - КРБ Масейо 2:0 Форталеза - Валледупар 1:1 Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 0:1 Форталеза - Ферровиарио 2:1 Ферровиарио - Форталеза 0:1 Форталеза - Орсомарсо 6:2 Альтос - Форталеза 1:1 Pacajus SC - Форталеза 0:5 Валледупар - Форталеза 0:2 Богота - Форталеза 0:1
Куяба
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1
Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1 Униан Рондонополис - Куяба 1:2 Куяба - Акао 3:0 Сантос - Куяба 1:1 Куяба - Форталеза 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 1:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Байя - Куяба 0:0