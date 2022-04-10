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  3. Бразилия: Серия A
Форталеза
0:1
Конец матча
Куяба
0'
4' Желтая карточка
Эмпереур Алан
0:1
8' Гол
Ewerthon VI
50' Желтая карточка
Robson IV
64' Желтая карточка
Brayan Ceballos
86' Желтая карточка
Alesson Batista
89' Желтая карточка
Joao Lucas2
90'+8
23
Max
Walef
2
Tinga
I
4
Тити
6
Brayan
Ceballos
8
Jussa
15
Фелипе
10
Lucas
Crispim
40
Витор
Рикардо
20
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
11
Romarinho3
7
Robson
IV
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Эмпереур
Алан
4
Marllon
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
11
Ewerthon
VI
5
Гава
Рафаэл
8
Pepe4
10
Rodriguinho
I
7
Andre1
9
Андре
Филипе
Форталеза
3-5-2
Куяба
4-4-2

История личных встреч

Форталеза
Куяба

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СC
1:1
СC
2:2
СC
2:0
СC
2:0
СC
1:0
СC
1:3

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Валледупар - Форталеза 1:1 Форталеза - Коло-Коло 1:2 Форталеза - Кортулуа 1:0 Форталеза - Спорт Ресифи 1:0
Форталеза - Бока Хуниорс Кали 3:1 Спорт Ресифи - Форталеза 1:1 Кортулуа - Форталеза 0:1 Бояка Чико - Форталеза 0:1 Форталеза - Наутико 2:0 Форталеза - Атлетико Алагоиньяс 5:1 Форталеза - Депортес Киндио 2:2 Форталеза - КРБ Масейо 2:0 Форталеза - Валледупар 1:1 Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 0:1 Форталеза - Ферровиарио 2:1 Ферровиарио - Форталеза 0:1 Форталеза - Орсомарсо 6:2 Альтос - Форталеза 1:1 Pacajus SC - Форталеза 0:5 Валледупар - Форталеза 0:2
Куяба
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1
Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1 Униан Рондонополис - Куяба 1:2 Куяба - Акао 3:0 Сантос - Куяба 1:1 Куяба - Форталеза 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 1:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Байя - Куяба 0:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Эвертон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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