Аргентина: Лига професиональ 2022
0:1
Конец матча
20' Желтая карточкаMatias Rojas II
37' Желтая карточкаGaston Suso
38' Желтая карточкаБергессио Гонсало
38' Желтая карточкаМура Факундо
48' Желтая карточкаJavier Correa
62' Желтая карточкаСигали Леонардо
72' Желтая карточкаGonzalo Piovi
90' Желтая карточкаБертоло Николас
90' Желтая карточкаHernan Lamberti
90' Желтая карточкаKevin Andrade
0:1
90' ПенальтиКардона Эдвин
90' Желтая карточкаКардона Эдвин
Ход матча
20'
37'
38'
48'
62'
72'
90'
90'
90'
90'
0:1
90'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергессио Гонсало
|2 (1)
|0.22
|Ivan Gomez
|2
|0.22
|Ignacio Schor
|1
|0.11
|Кантерос Гектор
|1
|0.11
|Rodrigo Contreras
|1
|0.11
|Juan Infante
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|5
|0.56
|Ауче Габриэль
|3
|0.33
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0.22
|Кардона Эдвин
|2 (2)
|0.22
|Javier Correa
|2
|0.22
|Carlos Alcaraz
|2
|0.22
|Мура Факундо
|1
|0.11
|Чанкалай Томас
|1 (1)
|0.11
|Мартинес Маурисио
|1
|0.11
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергессио Гонсало
|3
|0
|Horacio Tijanovich
|3
|0
|Kevin Andrade
|3
|0
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Morgantini
|2
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|2
|0
|Mauro Bogado
|1
|0
|Hernan Lamberti
|1
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Мансилья Брайан
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Кардона Эдвин
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Enzo Copetti
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
75%
4
36%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
13%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
38%
1
5%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
38%
7
37%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0
Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ривер Плейт
|2:0
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|4.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Банфилд
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|3
|3
|10 - 16
|12
|10.
|Патронато Парана
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Тигре
|9
|4
|4
|1
|12 - 4
|16
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|4.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|9.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ривер Плейт
|2:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Банфилд
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Ривер Плейт
|2:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|3
|1
|3 - 7
|6
|6.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1