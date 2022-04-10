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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Эстудиантес Ла Плата
2:0
Первый тайм: 43'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
1:0
21' Гол
Боселли Мауро
2:0
30' Гол
Боселли Мауро
43'

Ход матча

21'
Боселли Мауро
(Сукуи Фернандо)
1:0
30'
Боселли Мауро
(Leandro Diaz III)
2:0
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.24
3.16
3.54
Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
5
Морель
Хорхе
20
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
22
Franco
Zapiola
8
Сукуи
Фернандо
6
Мас
Эмануэль
17
Боселли
Мауро
9
Leandro
Diaz
III
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
15
Лаба
Матиас
8
Jesus
Soraire
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
9
Риано
Клаудио
Эстудиантес Ла Плата
3-5-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-1-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Сентраль Кордоба Росарио

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
0:1
К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 (1) 0.67
Leandro Diaz III 4 0.44
Рохель Агустин 2 0.22
Сукуи Фернандо 1 0.11
Leonardo Godoy 1 0.11
Пеллегрини Матиас 1 0.11
Aaron Spetale 1 0.11
Franco Zapiola 1 (1) 0.11
Gustavo Del Prete 0 0
Мас Эмануэль 0 0
Морель Хорхе 0 0
Кастро Мануэль 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 3 0.33
Риано Клаудио 2 0.22
Pablo Arganaraz 1 0.11
Мартинес Алекс 1 0.11
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.11
Рамирес Иван 0 0
Капроф Хуан 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 4 1
Leandro Diaz III 3 0
Пеллегрини Матиас 3 0
Ногера Фабьян 2 0
Gustavo Del Prete 2 0
Сукуи Фернандо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Jorge Rodriguez I 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Emanuel Beltran 1 0
Bautista Kociubinski 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 3 0
Renzo Lopez 3 0
Лаба Матиас 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Риано Клаудио 1 0
Рамос Гонсало 1 0
Francisco Grahl 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0
Монтес Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Забито

15
8
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
7%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
5
33%
1
13%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
4
33%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Мадрин 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Депортиво Морон - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3
Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Пуэрто-Нуэво 2:1 Фландрия - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Хухуй 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Альмиранте Браун - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Вилья Дальмине 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Аудакс Итальяно 2:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Аудакс Итальяно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Риестра 0:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Дефенса и Хустисия 9 5 2 2 20 - 14 17
3. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
4. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 1 3 13 - 10 16
6. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 14 14
8. Банфилд 0:0 9 3 3 3 11 - 9 12
9. Химнасия Ла-Плата 9 3 3 3 10 - 16 12
10. Патронато Парана 0:0 9 2 2 5 6 - 12 8
11. Атлетико Платенсе 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 9 1 2 6 5 - 13 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 2:0 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Тигре 9 4 4 1 12 - 4 16
3. Бока Хуниорс 9 4 4 1 11 - 8 16
4. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Индепендьенте Авельянеда 9 2 5 2 11 - 11 11
8. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 6 - 6 10
9. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
10. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 9 2 4 3 8 - 10 10
11. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
12. Арсенал Саранди 3:3 9 1 6 2 13 - 14 9
13. Росарио Сентраль 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Патронато Парана 0:0 5 1 2 2 2 - 3 5
11. Банфилд 0:0 4 1 1 2 6 - 5 4
12. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 2:0 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Велес Сарсфилд 5 2 3 0 6 - 2 9
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
2. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Банфилд 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
5. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
9. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
10. Патронато Парана 0:0 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
3. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Эстудиантес Ла Плата 2:0 4 1 3 0 8 - 7 6
5. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 5 1 3 1 3 - 4 6
6. Тигре 5 1 3 1 4 - 3 6
7. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 3:3 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.24
3.16
3.54
Все Коэффициенты
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Эстудиантес Ла Плата
Сентраль Кордоба Росарио

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