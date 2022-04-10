Аргентина: Лига професиональ 2022
5:0
Конец матча
1:0
21' ГолБоселли Мауро
2:0
30' ГолБоселли Мауро
3:0
62' ГолLeandro Diaz III
4:0
65' ГолБоселли Мауро
5:0
74' ГолGustavo Del Prete
88' Желтая карточкаРамос Гонсало
Ход матча
21'
1:0
30'
2:0
62'
65'
74'
88'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
15 Лаба МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Renzo LopezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Сентраль Кордоба Росарио
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|7 (1)
|0.78
|Leandro Diaz III
|5
|0.56
|Рохель Агустин
|2
|0.22
|Сукуи Фернандо
|1
|0.11
|Leonardo Godoy
|1
|0.11
|Gustavo Del Prete
|1
|0.11
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.11
|Aaron Spetale
|1
|0.11
|Franco Zapiola
|1 (1)
|0.11
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Морель Хорхе
|0
|0
|Кастро Мануэль
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|3
|0.33
|Риано Клаудио
|2
|0.22
|Pablo Arganaraz
|1
|0.11
|Мартинес Алекс
|1
|0.11
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.11
|Рамирес Иван
|0
|0
|Капроф Хуан
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|4
|1
|Leandro Diaz III
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|3
|0
|Ногера Фабьян
|2
|0
|Gustavo Del Prete
|2
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Emanuel Beltran
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|3
|0
|Renzo Lopez
|3
|0
|Лаба Матиас
|2
|0
|Рамос Гонсало
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
|Монтес Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
2
40%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Забито
20
8
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
5%
2
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
38%
31-45
5
25%
1
13%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
3
15%
2
25%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
5
38%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Мадрин 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Депортиво Морон - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3
Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Пуэрто-Нуэво 2:1 Фландрия - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Хухуй 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Альмиранте Браун - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Вилья Дальмине 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Аудакс Итальяно 2:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Аудакс Итальяно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Риестра 0:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|3.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|4.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Банфилд
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|3
|3
|10 - 16
|12
|10.
|Патронато Парана
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Тигре
|9
|4
|4
|1
|12 - 4
|16
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|4.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|9.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|2.
|Банфилд
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|3
|1
|3 - 7
|6
|6.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1