Аргентина: Лига професиональ 2022
2:0
Первый тайм: 19'
1:0
6' ГолСуарес Матиас
2:0
10' ГолЗидан Энцо
12' Желтая карточкаCesar Florentin
Ход матча
6'
1:0
10'
2:0
12'
17
Диас
Пауло
29
Гомес
Элиас
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
16 Gaston Veron
-
18 Thiago Nuss
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|4 (1)
|0.44
|Кинтеро Хуан
|3 (2)
|0.33
|Зидан Энцо
|2 (1)
|0.22
|Симон Сантьяго
|1
|0.11
|Барко Эсекьель
|1
|0.11
|Суарес Матиас
|1
|0.11
|Ромеро Брайан
|1
|0.11
|Диас Пауло
|1
|0.11
|Де ла Крус Николас
|1
|0.11
|Рохас Роберт
|1
|0.11
|Почеттино Томас
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|2
|0.22
|Кабрера Хавьер
|1
|0.11
|Вера Фаусто
|1
|0.11
|Gabriel Carabajal
|1
|0.11
|Luciano Gomez
|1
|0.11
|Kevin Mac Allister
|1
|0.11
|Thiago Nuss
|1
|0.11
|Matias Galarza
|1
|0.11
|David Zalazar
|1
|0.11
|Nicolas Reniero
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Luciano Gomez
|1
|1
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|Cesar Florentin
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Gaston Veron
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
5
31%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2
Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0
Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ривер Плейт
|2:0
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|4.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Банфилд
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|3
|3
|10 - 16
|12
|10.
|Патронато Парана
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Тигре
|9
|4
|4
|1
|12 - 4
|16
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|4.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|9.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ривер Плейт
|2:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|2.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Банфилд
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Ривер Плейт
|2:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|3
|1
|3 - 7
|6
|6.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1