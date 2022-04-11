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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Ривер Плейт
4:2
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
6' Гол
Суарес Матиас
2:0
9' Гол
Зидан Энцо
12' Желтая карточка
Cesar Florentin
24' Желтая карточка
Lucas Villalba
26' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
2:1
39' Гол
Авалос Габриэль
2:2
50' Гол
Lucas Villalba
65' Вторая желтая карточка
Miguel Angel Torren
3:2
67' Пенальти
Кинтеро Хуан
4:2
89' Гол
Эррера Марсело II
90' Желтая карточка
Matias Galarza
90'+5
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
29
Гомес
Элиас
13
Зидан
Энцо
5
Сукулини
Бруно
8
Палавесино
Агустин
21
Барко
Эсекьель
7
Суарес
Матиас
9
Альварес
Хулиан
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
8
Gabriel
Carabajal
27
Биттоло
Мариано
9
Авалос
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
Ривер Плейт
4-3-2-1
Аргентинос Хуниорс
3-5-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
3:0
КЛ
0:2
КЛ
1:1
ЛП
0:1
КДМЭП
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
П
1:2
П
0:2
П
1:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 4 (1) 0.44
Кинтеро Хуан 4 (3) 0.44
Зидан Энцо 3 (1) 0.33
Симон Сантьяго 1 0.11
Барко Эсекьель 1 0.11
Эррера Марсело II 1 0.11
Суарес Матиас 1 0.11
Ромеро Брайан 1 0.11
Диас Пауло 1 0.11
Де ла Крус Николас 1 0.11
Рохас Роберт 1 0.11
Гомес Элиас 0 0
Почеттино Томас 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 3 0.33
Кабрера Хавьер 1 0.11
Вера Фаусто 1 0.11
Gabriel Carabajal 1 0.11
Lucas Villalba 1 0.11
Luciano Gomez 1 0.11
Kevin Mac Allister 1 0.11
Thiago Nuss 1 0.11
Matias Galarza 1 0.11
David Zalazar 1 0.11
Биттоло Мариано 0 0
Nicolas Reniero 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 2 0
Гомес Элиас 2 0
Каско Милтон 1 0
Перес Энцо 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Армани Франко 1 0
Диас Пауло 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Парадела Хосе 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 1
Cesar Florentin 3 0
Luciano Gomez 1 1
Lucas Villalba 2 0
Kevin Mac Allister 2 0
Matias Galarza 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Franco Moyano 1 0
Gaston Veron 1 0
Вера Фаусто 1 0
David Zalazar 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
15%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
4
20%
3
25%
61-75
4
20%
1
8%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2
Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0
Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 9 6 3 0 19 - 6 21
2. Ривер Плейт 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Дефенса и Хустисия 9 5 2 2 20 - 14 17
4. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 1 3 13 - 10 16
6. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 12 - 11 14
7. Банфилд 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 14 14
9. Химнасия Ла-Плата 9 3 3 3 10 - 16 12
10. Патронато Парана 9 2 1 6 6 - 13 7
11. Атлетико Платенсе 9 2 1 6 7 - 14 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 9 1 2 6 5 - 13 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 20 - 12 18
2. Тигре 9 4 4 1 12 - 4 16
3. Бока Хуниорс 9 4 4 1 11 - 8 16
4. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Индепендьенте Авельянеда 9 2 5 2 11 - 11 11
8. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 6 - 6 10
9. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
10. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 4 3 8 - 13 10
11. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
12. Арсенал Саранди 3:3 9 1 6 2 13 - 14 9
13. Росарио Сентраль 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 5 2 0 3 4 - 4 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Патронато Парана 5 1 1 3 2 - 4 4
13. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 5 4 0 1 12 - 5 12
2. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Велес Сарсфилд 5 2 3 0 6 - 2 9
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
2. Расинг Авельянеда 5 3 2 0 11 - 5 11
3. Банфилд 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 7 - 9 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
9. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
10. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
3. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
5. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 3 1 3 - 7 6
6. Тигре 5 1 3 1 4 - 3 6
7. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 3:3 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
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