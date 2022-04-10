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  3. Бразилия: Серия A
Ботафого Рибейрао
0:1
Первый тайм: 17'
Коринтианс
0' 17'
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Коринтианс
3.16
3.18
2.61
Все Коэффициенты
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
94
Сампайо
Филипе
4
Кану
Рубенилсон
6
Жонатан
Морейра
8
Каррейро
Патрик
55
Luis
Oyama
43
Пиазон
Лукас
14
Chayene
29
Витиньо
Виктор
89
Erison
12
Кассио
Рамос
2
Педро
Жоао
II
33
João
Victor6
34
Рауль
Гонсалес
6
Lucas
Piton
15
Паулиньо
Жозе
5
Майкон
Барберан
37
Eduardo
Queiroz
31
Gustavo
Mantuan
9
Roger
I
10
Виллиан
Боргес
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Коринтианс

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

31 матч

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:2
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
0:3
К
4:2
КБ
2:2
ПА
2:1
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
1:1
П
0:0
СA
2:2
СA
1:3
CP
1:0
СA
0:2
СA
0:2
CP
0:0
СA
1:1
СA
2:2
CP
1:1
СA
3:3
СA
0:0
CP
2:0
КБ
2:1
КБ
2:1

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0
Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Гуарани Кампинас 2:2 Гремио Бразил - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Операрио Ферровиарио 2:1 Понте-Прета - Ботафого Рибейрао 0:0 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:4 Ботафого Рибейрао - Конфианса 1:0 Гойяс - Ботафого Рибейрао 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Ботафого - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Сан-Бернарду 3:0 Коринтианс - Мирасол 2:1 Итуано - Коринтианс 2:3 Коринтианс - Сантос 1:2 Санту-Андре - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Ферровиария 0:0 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гремио 1:1 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Сантос 2:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Паулиньо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Коринтианс
3.16
3.18
2.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ботафого Рибейрао 0:1 Коринтианс онлайн

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Коринтианс

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