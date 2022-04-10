1:3
Конец матча
0:1
17' ГолПаулиньо Жозе
0:2
26' ГолGustavo Mantuan
33' Желтая карточкаКану Рубенилсон
0:3
44' ГолLucas Piton
45' Желтая карточкаПедро Жоао
52' Желтая карточкаJoão Victor6
63' Желтая карточкаРони
64' Желтая карточкаРауль Гонсалес
1:3
66' ПенальтиГонсалвеш Диего
Ход матча
17'
0:1
26'
0:2
33'
44'
0:3
45'
46'
46'
52'
63'
64'
66'
1:3
76'
55
Luis
Oyama
14
Chayene
43
Пиазон
Лукас
89
Erison
12
Кассио
Рамос
33
João
Victor6
9
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
14 ChayeneПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
44 KlausЗащитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
62 Kayque
-
27 Rikelmi
-
23 Romildo
-
-
-
-
70 Vinicius5
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Roger IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
27 Bruno MeloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Jo Alves II
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Коринтианс
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
31 матч
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0
Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Гуарани Кампинас 2:2 Гремио Бразил - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Операрио Ферровиарио 2:1 Понте-Прета - Ботафого Рибейрао 0:0 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:4 Ботафого Рибейрао - Конфианса 1:0 Гойяс - Ботафого Рибейрао 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Ботафого - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Сан-Бернарду 3:0 Коринтианс - Мирасол 2:1 Итуано - Коринтианс 2:3 Коринтианс - Сантос 1:2 Санту-Андре - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Ферровиария 0:0 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гремио 1:1 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Сантос 2:0