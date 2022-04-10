Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Второй тайм: 60'
22' Желтая карточкаMaximo Perrone
38' Желтая карточкаРохо Маркос
Ход матча
22'
38'
30
Lucas
Hoyos
19
Joel
Sonora
38
Васкес
Луис
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
27 матчей
25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4
|0.44
|Пратто Лукас
|1
|0.11
|Luca Orellano
|1
|0.11
|Jose Florentin
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.33
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.33
|Васкес Луис
|1
|0.11
|Адвинкула Луис
|1
|0.11
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.11
|Фабра Франк
|1
|0.11
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.11
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хианетти Лаутаро
|1
|1
|Agustin Mulet
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Julian Fernandez
|1
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Agustin Bouzat
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Nicolas Garayalde
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
|Maximo Perrone
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|3
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Рохо Маркос
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|3.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|4.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|3
|3
|10 - 16
|12
|9.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|9
|4
|4
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|4.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|10.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|11.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|2.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1