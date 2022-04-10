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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Велес Сарсфилд
0:0
Второй тайм: 60'
Бока Хуниорс
0'
22' Желтая карточка
Maximo Perrone
38' Желтая карточка
Рохо Маркос
60'

Ход матча

22'
Maximo Perrone
 
38'
 
Рохо Маркос
46'
 
Ромеро Оскар
Молинас Аарон
56'
Luca Orellano
Дженсон Лукас
 
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Бока Хуниорс
3.52
2.96
2.36
Все Коэффициенты
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
17
Хианетти
Лаутаро
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
23
Agustin
Bouzat
36
Nicolas
Garayalde
16
Maximo
Perrone
11
Дженсон
Лукас
19
Joel
Sonora
9
Sebastian
Sosa
II
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
39
Gabriel
Aranda
6
Рохо
Маркос
3
Сандез
Агустин
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
35
Вега
Габриэль
16
Молинас
Аарон
38
Васкес
Луис
22
Вилья
Себастьян
Велес Сарсфилд
4-4-1-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

27 матчей

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:7
С
0:0
КДЛС
0:0
КДЛС
0:0
С
3:0
С
0:4
П
1:3
П
2:0
П
1:0
ТМК
2:2
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
0:0
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:2
КС
1:0
КС
1:1
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 0.44
Пратто Лукас 1 0.11
Luca Orellano 1 0.11
Jose Florentin 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.33
Бенедетто Дарио 3 (1) 0.33
Васкес Луис 1 0.11
Адвинкула Луис 1 0.11
Искиэрдос Карлос 1 0.11
Фабра Франк 1 0.11
Рохо Маркос 1 (1) 0.11
Кампусано Хорман 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 1 1
Agustin Mulet 2 0
Valentin Gomez 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Julian Fernandez 1 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Agustin Bouzat 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Nicolas Garayalde 1 0
Santiago Castro 1 0
Maximo Perrone 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 3 1
Адвинкула Луис 3 0
Рохо Маркос 3 0
Фернандес Пол 3 0
Молинас Аарон 3 0
Вилья Себастьян 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Росси Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Дефенса и Хустисия 9 5 2 2 20 - 14 17
3. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
4. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 1 3 13 - 10 16
6. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 14 14
8. Химнасия Ла-Плата 9 3 3 3 10 - 16 12
9. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 9 1 2 6 5 - 13 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 9 4 4 1 12 - 4 16
2. Бока Хуниорс 0:0 9 4 4 1 11 - 8 16
3. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
4. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Индепендьенте Авельянеда 9 2 5 2 11 - 11 11
8. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Велес Сарсфилд 0:0 9 2 4 3 6 - 6 10
10. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
11. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
12. Арсенал Саранди 3:3 9 1 6 2 13 - 14 9
13. Росарио Сентраль 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Велес Сарсфилд 0:0 5 2 3 0 6 - 2 9
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Бока Хуниорс 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
2. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
9. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
10. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
3. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Тигре 5 1 3 1 4 - 3 6
7. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 3:3 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Рохо Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Maximo Perrone получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Бока Хуниорс
3.52
2.96
2.36
Все Коэффициенты
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