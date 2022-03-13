2:1
Конец матча
Стадион: Караискакис
33' Желтая карточкаМанолас Костас
39' Желтая карточкаХулиан Диас
0:0
40' Не забитый пенальтиЭль-Араби Юссеф
43' Желтая карточкаБухалакис Андреас
1:0
45' ГолСиссе Пап Абу
52' Желтая карточкаКамара Абубакар
1:1
61' ГолН'Диайе Папа
67' Желтая карточкаГаня Кристиан
83' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
84' Желтая карточкаМатилья Хавьер
2:1
85' ПенальтиЭль-Араби Юссеф
86' Желтая карточкаСаша
90' Желтая карточкаН'Диайе Папа
Ход матча
33'
39'
40'
0:0
45'
1:0
52'
61'
1:1
67'
83'
84'
85'
2:1
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 15
-
54 Владение мячом, % 46
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
17
Н'Диайе
Папа
15
Итурбе
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
- Нападающий
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Бургос Херман
История личных встреч
Олимпиакос
Арис Салоники
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
31 матч
71%
16.1%
12.9%
22 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3
Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0
ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1