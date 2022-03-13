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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Олимпиакос
2:1
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
33' Желтая карточка
Манолас Костас
39' Желтая карточка
Хулиан Диас
0:0
40' Не забитый пенальти
Эль-Араби Юссеф
43' Желтая карточка
Бухалакис Андреас
1:0
45' Гол
Сиссе Пап Абу
52' Желтая карточка
Камара Абубакар
1:1
61' Гол
Н'Диайе Папа
67' Желтая карточка
Ганя Кристиан
83' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
84' Желтая карточка
Матилья Хавьер
2:1
85' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
86' Желтая карточка
Саша
90' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
90'+6
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
40
Манолас
Костас
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
77
Родригес
Гарри
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
4
Фабиано
Лейсманн
21
Сундгрен
Даниэль
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
16
Бруну
Гама
17
Н'Диайе
Папа
15
Итурбе
Хуан
47
Камара
Абубакар
Олимпиакос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Арис Салоники

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

31 матч

71%
16.1%
12.9%
22 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
С
2:4
С
3:1
С
4:2
С
1:2
С
4:1
С
0:1
К
2:0
К
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
2:0
С
1:0

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3
Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0
ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Сиссе Пап Абу бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Бухалакис Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Эль-Араби Юссеф пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    39'
    Хулиан Диас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Манолас Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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