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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Панатинаикос
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
АЕК
0'
1:0
4' Гол
Канталапьерда Аитор
33' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
33' Желтая карточка
Симоэш Андре
37'

Ход матча

4'
Канталапьерда Аитор
(Гачинович Мийат)
1:0
33'
Курбелис Димитрис
 
33'
 
Симоэш Андре

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
АЕК
2.29
3.24
3.32
Все Коэффициенты
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
34
Паласиос
Себастьян
50
Гачинович
Мийат
22
Канталапьерда
Аитор
10
Карлитос
Карлос
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
26
Хаджсафи
Эсхан
8
Симоэш
Андре
7
Амрабат
Нордин
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
Панатинаикос
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
АЕК

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 15 побед

44 матча

38.6%
31.8%
29.6%
17 побед 14 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
14 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

20.5%
45.5%
34%
9 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3
Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
АЕК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0
Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
АЕК
2.29
3.24
3.32
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