1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Апостолос Николаидис
1:0
4' ГолКанталапьерда Аитор
33' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
33' Желтая карточкаСимоэш Андре
Ход матча
4'
33'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
44 Владение мячом, % 56
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
История личных встреч
Панатинаикос
АЕК
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 15 побед
44 матча
38.6%
31.8%
29.6%
17 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
14 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
20.5%
45.5%
34%
9 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3
Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
АЕК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0
Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2