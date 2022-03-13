19' Желтая карточкаМург Томас
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 2
-
54 Владение мячом, % 46
23
Састре
Хуан
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
11
Лео
Родригес
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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28 Leonid Mina
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Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
ПАОК
ПАС Янина
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1
ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1
ПАС Янина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1