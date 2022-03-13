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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
ПАОК
1:0
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
19' Желтая карточка
Мург Томас
33' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
43' Желтая карточка
Соареш Филипе
1:0
90' Гол
Акпом Чуба
90' Желтая карточка
Креспо Хосе
90'+6
88
Живкович
Живко
23
Састре
Хуан
6
Михай
Энеа
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
50
Соареш
Филипе
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
21
Бисесвар
Диего
11
Лео
Родригес
29
Чолак
Антонио-Мирко
1
Лодыгин
Юрий
24
Ойкономопулос
Антониос
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
29
Гардавски
Михаэль
17
Шнайдер
Ян-Марк
27
Станко
Калеб
10
Домингес
Хуан
8
Бренер
Фабрисио
11
Переа
Хуан
18
Морейра
Ахмад
Мендес
ПАОК
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

История личных встреч

ПАОК
ПАС Янина

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:4
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
2:1
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:0
КГ
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1
ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1
ПАС Янина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Соареш Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Мург Томас получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Яннис Михалидис уходит с поля. Креспо Хосе выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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