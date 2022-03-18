Первый тайм

48' Команда Волунтари имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Будеску Константин получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Будеску Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' George Cimpanu из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

42' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Отличные скиллы показывает Будеску Константин , обводя своих соперников

41' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

40' Банку Никусор пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

39' Удар от ворот произведет Волунтари

38' Конт Антуан не смог попасть в створ ударом издали

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Рефери не любит споров - именно за это Банку Никусор сейчас получил желтую

35' Удар от ворот произведет Волунтари

35' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

33' Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Чоботарю Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' George Cimpanu мяч отрикошетил от ворот

33' Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Густаво Важенин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Дроппа Лукаш наказан за толчок George Cimpanu

32' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

31' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Волунтари

29' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Плохо сыграл Влад Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Рикардинью XI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Раца Вадим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Волунтари

25' George Cimpanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Будеску Константин нанес удар, мяч был парирован, но Mirko Pigliacelli не удержал его в руках.

22' Отличные скиллы показывает Будеску Константин , обводя своих соперников

21' Волунтари выполняет удар от ворот.

20' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Плохо сыграл Влад Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' George Cimpanu из команды Университатя Крайова пробил со штрафного, но очень мимо цели.

14' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

11' Иван Андрей нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Удар от ворот произведет Волунтари

8' Команда Волунтари забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Скречу Владимир уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

7' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Волунтари

5' George Cimpanu из команды Университатя Крайова навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Отличный пас сделал Дроппа Лукаш из команды Волунтари . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

3' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля