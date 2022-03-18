Второй тайм

95' Рикардинью XI из команды Волунтари сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Волунтари заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Тактическая замена. Рикардинью XI уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

88' Чоботарю Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Ох, нехорошо это выглядит. Влад Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Влад Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Чоботарю Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Отличные скиллы показывает Густаво Важенин , обводя своих соперников

81' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Отличные скиллы показывает Иван Андрей , обводя своих соперников

80' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

78' Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Чоботарю Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Будеску Константин из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Немец Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Mihai Popa из команды Волунтари

77' Кольич Элвир оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Mihai Popa перевел мяч на угловой.

77' ШАНС! Кольич Элвир вышел один на один с голкипером...

76' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

73' Г О О О О Л - Немец Адам забивает с левой ноги!

73' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Будеску Константин разрезает оборону соперника отличным пасом

72' Mihai Popa делает длинную передачу вперед

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Mihai Popa не дал случится голу! Баярам Штефан должен был забивать, но Mihai Popa сделал отличный сейв

71' ШАНС! Баярам Штефан вышел один на один с голкипером...

71' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Армаш Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Густаво Важенин пробил со штрафного прямо в стенку

70' Матч возобновлен

69' Рефери не любит споров - именно за это Армаш Игорь сейчас получил желтую

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Г О О О О Л - Рикардинью XI первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

67' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Плохо сыграл Пильячелли Мирко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Кольич Элвир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Чоботарю Денис из команды Волунтари навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

66' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Г О О О О Л - Густаво Важенин забивает с левой ноги!

64' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Густаво Важенин нанес удар издали, а Mihai Popa отбил его обратно в игру!

62' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Густаво Важенин пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

59' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Рикардинью XI тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

58' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

57' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Иван Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

56' Отличный пас сделал Будеску Константин из команды Волунтари . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

54' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Дроппа Лукаш из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Должен был быть гол! Лопеш Марселу имел отличный шанс, но Mirko Pigliacelli не дал голу состоятся!

52' ШАНС! Лопеш Марселу вышел один на один с голкипером...

52' Будеску Константин разрезает оборону соперника отличным пасом

50' Гости сейчас реально начинают давить соперника

50' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

50' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Чоботарю Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Волунтари

46' Отличные скиллы показывает Бик Овидиу , обводя своих соперников

46' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Бик Овидиу