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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
Волунтари
3:1
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Скречу Владимир
24' Желтая карточка
Раца Вадим
36' Желтая карточка
Банку Никусор
58' Желтая карточка
Рикардинью
1:1
64' Гол
Густаво Важенин
66' Желтая карточка
Бик Овидиу
2:1
67' Гол
Рикардинью
69' Желтая карточка
Армаш Игорь
3:1
73' Гол
Немец Адам
90'+5
71
Попа
Михай
13
Чоботарю
Денис
3
Мелеке
Ульрих
5
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
24
Рикардинью
XI
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
50
Будеску
Константин
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
13
Пильячелли
Мирко
29
Конт
Антуан
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
7
Кымпану
Георге
14
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
9
Иван
Андрей
22
Густаво
Важенин
20
Маркович
Йован
Волунтари
Университатя Крайова

История личных встреч

Волунтари
Университатя Крайова

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
2 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:5
Л1
0:1
Л1
1:1
К
0:0
К
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 1 0.5
Рикардинью XI 1 0.5
Костин Кристиан 1 0.5
Лопеш Марселу 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густаво Важенин 2 1
Рогульич Анте 1 0.5
Баярам Штефан 1 0.5
Иван Андрей 0 0
Кольич Элвир 0 0
Банку Никусор 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немец Адам 1 0
Армаш Игорь 1 0
Тамаш Габриэль 1 0
Раца Вадим 1 0
Рикардинью XI 1 0
Лопеш Марселу 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 1 0
Банку Никусор 1 0
Бик Овидиу 1 0
Баярам Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0
Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1 1 0 0 3 - 1 41
2. ФКСБ 1 1 0 0 2 - 0 34
3. Университатя Крайова 2 1 0 1 4 - 3 30
4. Волунтари 2 1 0 1 4 - 4 27
5. Вииторул Констанца 1 0 0 1 0 - 2 24
6. Арджеш 1 0 0 1 0 - 3 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1 1 0 0 3 - 1 41
2. ФКСБ 1 1 0 0 2 - 0 34
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 0 30
4. Волунтари 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 0 0 1 0 - 2 24
2. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
3. Арджеш 1 0 0 1 0 - 3 24
4. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Волунтари 3:1 Университатя Крайова онлайн

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