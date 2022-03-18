Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
1:0
7' Гол в свои воротаСкречу Владимир
24' Желтая карточкаРаца Вадим
36' Желтая карточкаБанку Никусор
58' Желтая карточкаРикардинью
1:1
64' ГолГуставо Важенин
66' Желтая карточкаБик Овидиу
2:1
67' ГолРикардинью
69' Желтая карточкаАрмаш Игорь
3:1
73' ГолНемец Адам
Ход матча
7'
1:0
24'
36'
58'
64'
1:1
66'
67'
2:1
69'
73'
3:1
Владение мячом
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
77
Немец
Адам
29
Конт
Антуан
2
Папп
Пол
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Конт АнтуанЗащитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Волунтари
Университатя Крайова
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
2 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|1
|0.5
|Рикардинью XI
|1
|0.5
|Костин Кристиан
|1
|0.5
|Лопеш Марселу
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густаво Важенин
|2
|1
|Рогульич Анте
|1
|0.5
|Баярам Штефан
|1
|0.5
|Иван Андрей
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немец Адам
|1
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Лопеш Марселу
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0
Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|41
|2.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|34
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|30
|4.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|24
|6.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|41
|2.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|34
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|30
|4.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|24
|2.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|3.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|24
|4.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0