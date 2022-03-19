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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
ОФИ
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Ионикос
0'
0:1
11' Гол
Ромао Алаиксис
16'

Ход матча

11'
0:1
Ромао Алаиксис
(Аосман Аяс)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ионикос
2.16
3.22
3.60
Все Коэффициенты
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
5
Селимович
Вахид
38
Балояннис
Константинос
29
Мельядо
Мигель
17
Дурмишай
Фиорин
33
Де
Гузман
Джонатан
8
Нейра
Хуан
7
Лампру
Лазарос
28
Феллипе
Луис
94
Хутесиотис
Лефтерис
87
Каньяс
Хосе
15
Валерианос
Йоргос
16
Чигринский
Дмитрий
22
Georgios
Mygas
23
Санчес
Сальвадор
7
Аосман
Аяс
10
Далсью
24
Ромао
Алаиксис
92
Reinaldo
Lenis
34
Тюрам
Рожерио
ОФИ
4-1-4-1
Ионикос
5-3-2

История личных встреч

ОФИ
Ионикос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:0
С
2:1
ГЭ
1:1
ГЭ
2:0
ФЛ
3:1
ФЛ
1:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2
ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0
Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0
Команда И В Н П Г О
1. ОФИ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 37
2. Ионикос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 29
3. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. ОФИ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 37
2. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ламия 0 - 0
6. Аполлон Смирнис 0 - 0
7. Астерас 0 - 0
8. Ионикос 1:0 0 - 0
Команда И В Н П Г О
1. Ионикос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 29
2. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Панетоликос 0 - 0
6. Атромитос 0 - 0
7. Волос 0 - 0
8. ОФИ 0:1 0 - 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Ромао Алаиксис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ионикос
2.16
3.22
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 0:1 Ионикос онлайн

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