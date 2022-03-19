  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига: Понижение 2021-2022

Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
ОФИ
2:3
Конец матча

Стадион:
Ионикос
0'
0:1
11' Гол
Ромао Алаиксис
0:2
39' Гол
Georgios Mygas
40' Желтая карточка
Селимович Вахид
0:3
45' Гол
Далсью
1:3
45' Гол
Феллипе Луис
52' Желтая карточка
Georgios Mygas
2:3
56' Гол
Дурмишай Фиорин
64' Желтая карточка
Нейра Хуан
78' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
90'+5
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
5
Селимович
Вахид
38
Балояннис
Константинос
33
Де
Гузман
Джонатан
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
17
Дурмишай
Фиорин
28
Феллипе
Луис
7
Лампру
Лазарос
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
7
Аосман
Аяс
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
92
Reinaldo
Lenis
34
Тюрам
Рожерио
ОФИ
4-3-3
Ионикос
5-3-2

История личных встреч

ОФИ
Ионикос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:0
С
2:1
ГЭ
1:1
ГЭ
2:0
ФЛ
3:1
ФЛ
1:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 1 1
Дурмишай Фиорин 1 1
Де Гузман Джонатан 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромао Алаиксис 1 1
Georgios Mygas 1 1
Далсью 1 1
Аосман Аяс 0 0
Валерианос Йоргос 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валерианос Йоргос 1 0
Georgios Mygas 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2
ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0
Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Астерас 0:0 1 0 1 0 0 - 0 36
3. Волос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 31
4. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
5. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 24
6. Аполлон Смирнис 0:0 1 0 1 0 0 - 0 14
7. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Волос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 31
3. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 24
4. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ламия 0 - 0
6. Аполлон Смирнис 0:0 0 - 0
7. Ионикос 0 - 0
8. Астерас 0:0 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 0:0 1 0 1 0 0 - 0 36
2. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Аполлон Смирнис 0:0 1 0 1 0 0 - 0 14
4. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Панетоликос 0 - 0
6. Атромитос 0:0 0 - 0
7. Волос 0:0 0 - 0
8. ОФИ 0 - 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Феллипе Луис бьет в цель!
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Далсью бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Georgios Mygas бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Ромао Алаиксис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ОФИ 2:3 Ионикос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 