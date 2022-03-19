Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
0:1
11' ГолРомао Алаиксис
0:2
39' ГолGeorgios Mygas
40' Желтая карточкаСелимович Вахид
0:3
45' ГолДалсью
1:3
45' ГолФеллипе Луис
52' Желтая карточкаGeorgios Mygas
2:3
56' ГолДурмишай Фиорин
64' Желтая карточкаНейра Хуан
78' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
Ход матча
11'
0:1
39'
0:2
40'
45'
0:3
45'
52'
56'
2:3
64'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
28
Феллипе
Луис
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
ОФИ
Ионикос
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|1
|1
|Дурмишай Фиорин
|1
|1
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|Georgios Mygas
|1
|1
|Далсью
|1
|1
|Аосман Аяс
|0
|0
|Валерианос Йоргос
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2
ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0
Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Астерас
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|36
|3.
|Волос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|31
|4.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|5.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|24
|6.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|14
|7.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Волос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|31
|3.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|24
|4.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ламия
|0
|-
|0
|6.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|0
|-
|0
|7.
|Ионикос
|0
|-
|0
|8.
|Астерас
|0:0
|0
|-
|0