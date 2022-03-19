Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Пантессалико
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
45 Владение мячом, % 55
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Корреа ХорхеПолузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
44 Ajdi Dajko
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Волос
Астерас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1
ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Астерас
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|36
|3.
|Волос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|31
|4.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|5.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|24
|6.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|14
|7.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Волос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|31
|3.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|24
|4.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ламия
|0
|-
|0
|6.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|0
|-
|0
|7.
|Ионикос
|0
|-
|0
|8.
|Астерас
|0:0
|0
|-
|0