  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига: Понижение 2021-2022

Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Волос
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Астерас
0' 6'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Астерас
2.31
3.28
3.35
Все Коэффициенты
Волос
Астерас

История личных встреч

Волос
Астерас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1
ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Астерас 0:0 1 0 1 0 0 - 0 36
3. Волос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 31
4. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
5. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 24
6. Аполлон Смирнис 0:0 1 0 1 0 0 - 0 14
7. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Волос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 31
3. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 24
4. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ламия 0 - 0
6. Аполлон Смирнис 0:0 0 - 0
7. Ионикос 0 - 0
8. Астерас 0:0 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 0:0 1 0 1 0 0 - 0 36
2. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Аполлон Смирнис 0:0 1 0 1 0 0 - 0 14
4. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Панетоликос 0 - 0
6. Атромитос 0:0 0 - 0
7. Волос 0:0 0 - 0
8. ОФИ 0 - 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Астерас
2.31
3.28
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 0:0 Астерас онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 