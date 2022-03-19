  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига: Понижение 2021-2022

Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Волос
0:2
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
0:1
15' Гол
Паскуаль Андрес
0:2
25' Гол
Рехис Франсеск
30' Желтая карточка
Христос Тасулис
42' Желтая карточка
Риера Адриан
72' Желтая карточка
Алекс Соареш
86' Желтая карточка
Баррьентос Жан
89' Желтая карточка
Регаттен Адриен
89' Желтая карточка
Паскуаль Андрес
90'+4
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
4
Гюлен
Левент
5
Ринер
Жан-Пьер
19
Алекс
Соареш
14
Баррьентос
Жан
26
Феррари
Франко
10
Фернандес
Пауло
20
Nicolas
Oroz
11
Корреа
Хорхе
9
Ван
Веерт
Том
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
42
Антцулас
Георгиос
3
Христос
Тасулис
6
Вальенте
Хосе
14
Daniel
Santafe
23
Риера
Адриан
11
Рехис
Франсеск
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
Волос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Астерас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 1 1
Паскуаль Андрес 1 1
Риера Адриан 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регаттен Адриен 1 0
Баррьентос Жан 1 0
Алекс Соареш 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Риера Адриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1
ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
3. Волос 1 0 0 1 0 - 2 30
4. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
5. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
6. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
7. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Волос 1 0 0 1 0 - 2 30
3. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
4. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ламия 0 - 0
6. Аполлон Смирнис 0 - 0
7. Ионикос 0 - 0
8. Астерас 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
4. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Панетоликос 0 - 0
6. Атромитос 0 - 0
7. Волос 0 - 0
8. ОФИ 0 - 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Риера Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Христос Тасулис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Рехис Франсеск бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Паскуаль Андрес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 0:2 Астерас онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 