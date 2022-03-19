Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Пантессалико
0:1
15' ГолПаскуаль Андрес
0:2
25' ГолРехис Франсеск
30' Желтая карточкаХристос Тасулис
42' Желтая карточкаРиера Адриан
72' Желтая карточкаАлекс Соареш
86' Желтая карточкаБаррьентос Жан
89' Желтая карточкаРегаттен Адриен
89' Желтая карточкаПаскуаль Андрес
Ход матча
15'
25'
0:2
30'
42'
72'
86'
89'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 22
-
49 Владение мячом, % 51
19
Алекс
Соареш
20
Nicolas
Oroz
11
Корреа
Хорхе
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
22
Бенито
Асьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Алекс СоарешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
-
11 Корреа ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
44 Ajdi Dajko
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Волос
Астерас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|1
|1
|Паскуаль Андрес
|1
|1
|Риера Адриан
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Алекс Соареш
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1
ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|3.
|Волос
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30
|4.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|5.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|6.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|7.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Волос
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|4.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ламия
|0
|-
|0
|6.
|Аполлон Смирнис
|0
|-
|0
|7.
|Ионикос
|0
|-
|0
|8.
|Астерас
|0
|-
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|3.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|4.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Панетоликос
|0
|-
|0
|6.
|Атромитос
|0
|-
|0
|7.
|Волос
|0
|-
|0
|8.
|ОФИ
|0
|-
|0