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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Атромитос
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Аполлон Смирнис
1.65
3.90
6.20
Все Коэффициенты
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
33
Кастельяно
Дани
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
4
Денич
Джордже
70
Алибек
Денис
14
Муньис
Хуан
20
Кулурис
Эфтимос
1
Коцарис
Костас
2
Дентакис
Антонис
44
Рогне
Томас
22
Алвеш
Бруну
3
Витлис
Вассилис
21
Кастро
Фабри
19
Чибсах
Юссиф
14
Сливка
Выкинтас
5
Домингес
Луис
Густаво
9
Иоаннидис
Николаос
27
Дауда
Абиола
Атромитос
4-3-2-1
Аполлон Смирнис
4-4-2

История личных встреч

Атромитос
Аполлон Смирнис

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2
С
4:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
К
2:1
К
0:3
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
2:3
С
2:0

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0
Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2
Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Астерас 0:0 1 0 1 0 0 - 0 36
3. Волос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 31
4. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
5. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 24
6. Аполлон Смирнис 0:0 1 0 1 0 0 - 0 14
7. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Волос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 31
3. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 24
4. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ламия 0 - 0
6. Аполлон Смирнис 0:0 0 - 0
7. Ионикос 0 - 0
8. Астерас 0:0 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 0:0 1 0 1 0 0 - 0 36
2. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Аполлон Смирнис 0:0 1 0 1 0 0 - 0 14
4. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Панетоликос 0 - 0
6. Атромитос 0:0 0 - 0
7. Волос 0:0 0 - 0
8. ОФИ 0 - 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Аполлон Смирнис
1.65
3.90
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис онлайн

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