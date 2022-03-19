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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:2
Второй тайм: 87'

Стадион:
Ламия
0'
0:1
45' Гол в свои ворота
Анестис Яннис
67' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
0:2
77' Гол
Элефтериадис Христос
1:2
82' Гол
Дуарте Фредерику
87'

Ход матча

44'
Konstantinos Apostolakis
Малис Александрос
 
45'
0:1
Анестис Яннис
46'
 
Элефтериадис Христос
Бангура Альхассан
63'
 
Тайрон Густаво
Манусос Йоргос
67'
Корнелиус Дерек
 
70'
Вергос Николаос
Карелис Никос
 
71'
Барбоза Элдер
Мартенссон Йохан
 
71'
Fabien Antunes
Перейра Элиас
 
77'
0:2
Элефтериадис Христос
81'
Морсай Йонатан
Даго Надре
 
82'
Дуарте Фредерику
1:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Ламия
2.27
3.18
3.80
Все Коэффициенты
91
Анестис
Яннис
47
Малис
Александрос
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
21
Перейра
Элиас
14
Дуарте
Фредерику
20
Флорес
Дейби
30
Мендоса
Хавьер
17
Мартенссон
Йохан
23
Даго
Надре
7
Карелис
Никос
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
55
Лукао
II
4
Адежо
Даниэл
3
Сарамантас
Гиоргос
9
Манусос
Йоргос
6
Theofanis
Tsandaris
16
Бехарано
Данни
19
Бангура
Альхассан
28
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Панетоликос
4-5-1
Ламия
4-5-1

История личных встреч

Панетоликос
Ламия

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
0:3
С
0:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
2:2

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0
Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Ламия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2
Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
3. Панетоликос 1:2 1 0 0 1 1 - 2 32
4. Волос 1 0 0 1 0 - 2 30
5. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
6. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
7. Ламия 2:1 1 1 0 0 2 - 1 21
8. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Панетоликос 1:2 1 0 0 1 1 - 2 32
3. Волос 1 0 0 1 0 - 2 30
4. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Аполлон Смирнис 0 - 0
6. Ламия 2:1 0 - 0
7. Ионикос 0 - 0
8. Астерас 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Ламия 2:1 1 1 0 0 2 - 1 21
4. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
5. Атромитос 0 - 0
6. Волос 0 - 0
7. Панетоликос 1:2 0 - 0
8. ОФИ 0 - 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Анестис Яннис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 44'
    Малис Александрос уходит с поля. Konstantinos Apostolakis выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Ламия
2.27
3.18
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 1:2 Ламия онлайн

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