Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
1:2
Второй тайм: 87'
Стадион: Панетоликос
0:1
45' Гол в свои воротаАнестис Яннис
67' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
0:2
77' ГолЭлефтериадис Христос
1:2
82' ГолДуарте Фредерику
Ход матча
45'
0:1
67'
77'
82'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
57 Владение мячом, % 43
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
23
Даго
Надре
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
55
Лукао
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
-
55 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Панетоликос
Ламия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0
Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Ламия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2
Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|3.
|Панетоликос
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|32
|4.
|Волос
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30
|5.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|6.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|7.
|Ламия
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Панетоликос
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|32
|3.
|Волос
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|5.
|Аполлон Смирнис
|0
|-
|0
|6.
|Ламия
|2:1
|0
|-
|0
|7.
|Ионикос
|0
|-
|0
|8.
|Астерас
|0
|-
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|3.
|Ламия
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|5.
|Атромитос
|0
|-
|0
|6.
|Волос
|0
|-
|0
|7.
|Панетоликос
|1:2
|0
|-
|0
|8.
|ОФИ
|0
|-
|0