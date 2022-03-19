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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:2
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
0:1
45' Гол
Манусос Йоргос
67' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
0:2
77' Гол
Элефтериадис Христос
1:2
82' Гол
Дуарте Фредерику
90' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
90' Желтая карточка
Бехарано Данни
90'+5
91
Анестис
Яннис
47
Малис
Александрос
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
21
Перейра
Элиас
14
Дуарте
Фредерику
20
Флорес
Дейби
30
Мендоса
Хавьер
17
Мартенссон
Йохан
23
Даго
Надре
7
Карелис
Никос
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
55
Лукао
II
4
Адежо
Даниэл
3
Сарамантас
Гиоргос
9
Манусос
Йоргос
6
Theofanis
Tsandaris
16
Бехарано
Данни
19
Бангура
Альхассан
28
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Панетоликос
4-5-1
Ламия
4-5-1

История личных встреч

Панетоликос
Ламия

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
0:3
С
0:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Фредерику 1 1
Флорес Дейби 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 1 1
Элефтериадис Христос 1 1
Theofanis Tsandaris 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0
Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Ламия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2
Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
3. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
4. Волос 1 0 0 1 0 - 2 30
5. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
6. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
7. Ламия 1 1 0 0 2 - 1 21
8. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
3. Волос 1 0 0 1 0 - 2 30
4. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Аполлон Смирнис 0 - 0
6. Ламия 0 - 0
7. Ионикос 0 - 0
8. Астерас 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Ламия 1 1 0 0 2 - 1 21
4. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
5. Атромитос 0 - 0
6. Волос 0 - 0
7. Панетоликос 0 - 0
8. ОФИ 0 - 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Манусос Йоргос бьет в цель!
  • 44'
    Малис Александрос уходит с поля. Konstantinos Apostolakis выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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