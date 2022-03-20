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Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Олимпиакос
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Олимпиакос
5.65
3.65
1.73
Все Коэффициенты
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
29
Гардавски
Михаэль
17
Шнайдер
Ян-Марк
27
Станко
Калеб
10
Домингес
Хуан
5
Карахалиос
Зисис
12
Louis
Poznanski
11
Переа
Хуан
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
77
Родригес
Гарри
20
Карвалью
Жоау
22
Камара
Агибу
11
Эль-Араби
Юссеф
ПАС Янина
4-4-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Олимпиакос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

23 матча

13%
13%
74%
3 победы 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.3%
21.7%
74%
1 победа 5 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:0
С
1:2
К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сиссе Пап Абу 1 1
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 1
Карвалью Жоау 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манолас Костас 1 0
Бухалакис Андреас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0
Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 2 1 1 0 2 - 1 69
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 56
3. АЕК 1 0 1 0 1 - 1 47
4. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 2 45
5. Панатинаикос 1 0 1 0 1 - 1 43
6. ПАС Янина 0:0 2 0 1 1 0 - 1 41
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 1 1 0 0 2 - 1 68
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 56
3. Панатинаикос 1 0 1 0 1 - 1 43
4. ПАС Янина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
6. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 0 1 0 1 - 1 47
2. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 2 45
3. ПАС Янина 0:0 1 0 0 1 0 - 1 40
4. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Олимпиакос
5.65
3.65
1.73
Все Коэффициенты
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