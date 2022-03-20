Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Бэрбуц Кристиан из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Грэдинару Рэзван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Безумный фол. Грэдинару Рэзван грубо играет против соперника. Пострадал Marius Stefanescu

45' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

44' Грэдинару Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Тудорие Александру из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Сепси выполняет удар от ворот.

44' Рэуцэ Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Головфка Кэтэлин из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Бэрбуц Кристиан из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

42' Deniz Giafer предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Аганович Аднан получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Аганович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

38' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Сепси

37' Рэуцэ Александру не смог попасть в створ ударом издали

37' Аганович Аднан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Отличные скиллы показывает Матей Космин , обводя своих соперников

36' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гонсалес Эдер из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Филип Стелиано пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

33' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Ало Батист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Гонсалес Эдер пробует нанести удар издали, но Mihai Esanu держит все под контролем

28' Christian Irobiso выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

28' Deniz Giafer предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Сепси выполняет удар от ворот.

27' Матей Космин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Плохо сыграл Ниняй Бранислав - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Christian Irobiso нанес удар, мяч был парирован, но Roland Niczuly не удержал его в руках.

27' Отличные скиллы показывает Christian Irobiso , обводя своих соперников

26' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бэрбуц Кристиан из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

24' Отличные скиллы показывает Christian Irobiso , обводя своих соперников

23' Йованович Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Marius Stefanescu из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Головфка Кэтэлин из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

21' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

16' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Выглядело как неплохой момент. Marius Stefanescu из команды Сепси закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

15' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

15' Deniz Giafer ошибается в защите.

14' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Йованович Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Йованович Игор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Mihai Esanu держит все под контролем

8' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Филип Стелиано получает желтую карточку за нырок

6' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Филип Стелиано нырнул в штрафной. Спорно!

6' ШАНС! Филип Стелиано вышел один на один с голкипером...

5' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Mihai Esanu не дал случится голу! Головфка Кэтэлин должен был забивать, но Mihai Esanu сделал отличный сейв

3' ШАНС! Головфка Кэтэлин вышел один на один с голкипером...

1' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сепси начинает с центра поля

1' Идеальный солнечный день для футбола