Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
0:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Центральный стадион Динамо
6' Желтая карточкаФилип Стелиано
13' Желтая карточкаЙованович Игор
45' Желтая карточкаГрэдинару Рэзван
Ход матча
Владение мячом
12
Эшану
Михай
24
Гиафер
Денис
19
Ало
Батист
10
Матей
Космин
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
-
19 Ало БатистЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Бани АндрейЗащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морар ВладНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Сепси
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морар Влад
|1
|0.5
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|2
|1
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.5
|Митря Богдан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йованович Игор
|1
|0
|Ало Батист
|1
|0
|Филип Стелиано
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Dusan Uhrin
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1
Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|26
|3.
|Сепси
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|24
|4.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|5.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|6.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|7.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|8.
|Динамо Бухарест
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|10
|9.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|23
|3.
|Сепси
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|6.
|Динамо Бухарест
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|2.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|3.
|Динамо Бухарест
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|9
|4.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сепси
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|1
|8.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0