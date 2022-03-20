Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Лукассен Кевин из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Головфка Кэтэлин из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

91' Гонсалес Эдер пробил со штрафного прямо в стенку

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Christian Irobiso получает желтую карточку за игру рукой

88' Грэдинару Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

87' Моура Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Эшану Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Какой промах! Тудорие Александру имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

83' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Асковски Стефан

79' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' ШАНС! Филип Стелиано вышел один на один с голкипером...

78' Отличные скиллы показывает Филип Стелиано , обводя своих соперников

78' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ниняй Бранислав из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

74' Патрике Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Митря Богдан пробил со штрафного прямо в стенку

73' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Аганович Аднан получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Аганович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Тактическая замена. Deniz Giafer уходит с поля и его заменяет Бани Андрей

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

63' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Эшану Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

60' Игрок Бэрбуц Кристиан из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Отличные скиллы показывает Бэрбуц Кристиан , обводя своих соперников

60' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Marius Stefanescu из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

58' Головфка Кэтэлин из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Паун Николае из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

56' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

55' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бэрбуц Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Marius Stefanescu из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

52' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

52' Ало Батист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.

49' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гонсалес Эдер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Ниняй Бранислав из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.