Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
6' Желтая карточкаФилип Стелиано
13' Желтая карточкаЙованович Игор
45' Желтая карточкаГрэдинару Рэзван
89' Желтая карточкаChristian Irobiso I
Ход матча
13'
45'
Владение мячом
12
Эшану
Михай
24
Гиафер
Денис
19
Ало
Батист
10
Матей
Космин
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
-
19 Ало БатистЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Бани АндрейЗащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морар ВладНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Сепси
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морар Влад
|1
|0.5
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|2
|1
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.5
|Митря Богдан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йованович Игор
|1
|0
|Ало Батист
|1
|0
|Филип Стелиано
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Christian Irobiso I
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Dusan Uhrin
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1
Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|26
|3.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|24
|4.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|5.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|6.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|7.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|8.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|10
|9.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|23
|3.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|6.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|2.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|3.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|9
|4.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|1
|8.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0