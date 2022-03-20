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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
0:0
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
6' Желтая карточка
Филип Стелиано
13' Желтая карточка
Йованович Игор
45' Желтая карточка
Грэдинару Рэзван
89' Желтая карточка
Christian Irobiso I
90'+5
12
Эшану
Михай
24
Гиафер
Денис
19
Ало
Батист
4
Йованович
Игор
2
Моура
Габриэл
10
Матей
Космин
5
Рэуцэ
Александру
18
Родригес
Хонатан
II
7
Филип
Стелиано
21
Грэдинару
Рэзван
35
Christian
Irobiso
I
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
21
Бэрбуц
Кристиан
6
Паун
Николае
14
Гонсалес
Эдер
11
Штефэнеску
Мариус
9
Тудорие
Александру
90
Головфка
Кэтэлин
Динамо Бухарест
Сепси

История личных встреч

Динамо Бухарест
Сепси

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морар Влад 1 0.5
Торже Андрей-Габриэль 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 2 1
Штефэнеску Мариус 1 0.5
Митря Богдан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йованович Игор 1 0
Ало Батист 1 0
Филип Стелиано 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Christian Irobiso I 1 0
Эхманн Марко 1 0
Dusan Uhrin 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1
Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 4 - 1 26
3. Сепси 2 1 1 0 3 - 1 24
4. УТА Арад 2 1 0 1 3 - 1 23
5. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
6. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
7. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
8. Динамо Бухарест 2 0 1 1 1 - 3 10
9. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 7
10. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. УТА Арад 1 1 0 0 3 - 0 23
3. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
6. Динамо Бухарест 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
2. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
3. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
4. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 5 1
8. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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