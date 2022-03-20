Первый тайм

26' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Тэнасе Флорин бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

24' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Тэнасе Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Тэнасе Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Тэнасе Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Кордя Андрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Мамут Иван нанес удар головой, но Alexandru Greab спокойно отбил мяч.

18' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Удар от ворот произведет Арджеш

15' Крецу Валентин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

15' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

13' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Octavian Popescu!

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Олару Дариус бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

8' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

8' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

8' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Судья подбегает и показывает Denis Dumitrascu из команды Арджеш отложенную желтую карточку за фол.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Denis Dumitrascu из команды Арджеш фолит на Олару Дариус , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

6' Удар от ворот произведет Арджеш

6' Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали

4' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Арджеш

3' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

2' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля