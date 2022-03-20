Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
7' Желтая карточкаДумитрашку Денис
19' Желтая карточкаКордя Андрей
Ход матча
19'
Владение мячом
14
Joao
Miguel
19
Ганя
Джордже
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
31
Мамут
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ганя ДжорджеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арджеш
ФКСБ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Октавиан
|1
|0.5
|Эджума Малком
|1
|0.5
|Шут Адриан
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Латовлевич Ясмин
|1
|1
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1
Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|42
|2.
|ФКСБ
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|35
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|30
|4.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|25
|6.
|Арджеш
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|41
|2.
|ФКСБ
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|34
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|30
|4.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Арджеш
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|24
|2.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|3.
|Арджеш
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|24
|4.
|ФКСБ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0