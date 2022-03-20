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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
Арджеш
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
ФКСБ
0'
7' Желтая карточка
Думитрашку Денис
19' Желтая карточка
Кордя Андрей
26'

Ход матча

7'
Думитрашку Денис
 
19'
 
Кордя Андрей

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Арджеш
Ничья
ФКСБ
5.85
3.66
1.65
Все Коэффициенты
12
Греаб
Александру
14
Joao
Miguel
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
2
Тофан
Костинел
8
Сербан
Ионут
II
71
Райнов
Мартин
29
Думитрашку
Денис
11
Alexandru
Isfan
19
Ганя
Джордже
10
Тэнасе
Кристиан
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
18
Эджума
Малком
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
31
Мамут
Иван
9
Попеску
Октавиан
Арджеш
ФКСБ

История личных встреч

Арджеш
ФКСБ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ДА
2:2
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Октавиан 1 0.5
Эджума Малком 1 0.5
Шут Адриан 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Латовлевич Ясмин 1 1
Думитрашку Денис 2 0
Ганя Джордже 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Олару Дариус 1 0
Кордя Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1
Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 1 1 0 3 - 1 42
2. ФКСБ 0:0 2 1 1 0 2 - 0 35
3. Университатя Крайова 2 1 0 1 4 - 3 30
4. Волунтари 2 1 0 1 4 - 4 27
5. Вииторул Констанца 2 0 1 1 0 - 2 25
6. Арджеш 0:0 2 0 1 1 0 - 3 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1 1 0 0 3 - 1 41
2. ФКСБ 0:0 1 1 0 0 2 - 0 34
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 0 30
4. Волунтари 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Арджеш 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 0 0 1 0 - 2 24
2. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
3. Арджеш 0:0 1 0 0 1 0 - 3 24
4. ФКСБ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. ЧФР Клуж 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арджеш
Ничья
ФКСБ
5.85
3.66
1.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арджеш 0:0 ФКСБ онлайн

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