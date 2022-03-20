Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
7' Желтая карточкаДумитрашку Денис
19' Желтая карточкаКордя Андрей
0:1
39' ГолТэнасе Флорин
42' Желтая карточкаМамут Иван
1:1
43' ПенальтиСербан Ионут
53' Желтая карточкаРайнов Мартин
1:2
56' ПенальтиТэнасе Флорин
69' Красная карточкаСербан Ионут
69' Желтая карточкаСед Ахмед
69' Желтая карточкаТэнасе Флорин
70' Желтая карточкаГаня Джордже
2:2
72' ПенальтиСед Ахмед
78' Желтая карточкаПопеску Октавиан
2:3
90' ГолДумитер Андрей
Ход матча
19'
39'
0:1
42'
43'
1:1
53'
56'
1:2
69'
69'
69'
70'
72'
2:2
78'
90'
2:3
Владение мячом
14
Joao
Miguel
19
Ганя
Джордже
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
31
Мамут
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ганя ДжорджеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арджеш
ФКСБ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сед Ахмед
|1 (1)
|0.5
|Сербан Ионут II
|1 (1)
|0.5
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|2 (1)
|1
|Попеску Октавиан
|1
|0.5
|Эджума Малком
|1
|0.5
|Думитер Андрей
|1
|0.5
|Олару Дариус
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Латовлевич Ясмин
|1
|1
|Ганя Джордже
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Сербан Ионут II
|0
|1
|Райнов Мартин
|1
|0
|Сед Ахмед
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Мамут Иван
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1
Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|42
|2.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|37
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|30
|4.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|25
|6.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|41
|2.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|34
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|30
|4.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|24
|2.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|3.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|24
|4.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0