Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Команда ФКСБ забила решающий гол в последние минуты игры!

94' Г О О О О Л - Ioan Dumiter первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

94' Олару Дариус нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

94' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Арджеш

92' Коман Флоринел из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

92' Octavian Popescu из команды ФКСБ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

92' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

91' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Octavian Popescu пробил со штрафного прямо в стенку

87' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Хорошую попытку сделал Георге Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Георге Валентин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

86' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Коман Флоринел и Ioan Dumiter из команды ФКСБ

84' Греаб Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Тактическая замена. Тэнасе Флорин уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

83' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

82' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' ФКСБ выполняет удар от ворот.

80' Сед Ахмед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Octavian Popescu получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Арджеш

76' Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Команда Арджеш сравняла счет! Игра продолжается!

72' Г О О О О О Л - Сед Ахмед из команды Арджеш забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.

71' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

70' Ганя Джордже получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Тэнасе Флорин получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Сед Ахмед получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Сербан Ионут II оказался удален с поля

68' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

68' Игрок команды Арджеш делает подачу своему товарищу по команде.

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Мушат Николае

65' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Тактическая замена. Эджума Малком уходит с поля и его заменяет Adrian Sut

64' Кристя Юлиан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

63' Турда Григоре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Арджеш

61' Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Сербан Ионут II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Арджеш

59' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

58' Тэнасе Кристиан пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

58' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' 'Г О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ забивает с пенальти! Он пробил правой. Alexandru Greab был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

54' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Райнов Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Хорошую попытку сделал Крецу Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

50' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Крецу Валентин

49' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' О, нет. Из многообещающей позиции Стойка Янис из команды ФКСБ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

48' Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Крецу Валентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля