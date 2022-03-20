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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
Арджеш
2:3
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
7' Желтая карточка
Думитрашку Денис
19' Желтая карточка
Кордя Андрей
0:1
39' Гол
Тэнасе Флорин
42' Желтая карточка
Мамут Иван
1:1
43' Пенальти
Сербан Ионут
53' Желтая карточка
Райнов Мартин
1:2
56' Пенальти
Тэнасе Флорин
69' Красная карточка
Сербан Ионут
69' Желтая карточка
Сед Ахмед
69' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
70' Желтая карточка
Ганя Джордже
2:2
72' Пенальти
Сед Ахмед
78' Желтая карточка
Попеску Октавиан
2:3
90' Гол
Думитер Андрей
90'+6
12
Греаб
Александру
14
Joao
Miguel
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
2
Тофан
Костинел
8
Сербан
Ионут
II
71
Райнов
Мартин
29
Думитрашку
Денис
11
Alexandru
Isfan
19
Ганя
Джордже
10
Тэнасе
Кристиан
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
18
Эджума
Малком
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
31
Мамут
Иван
9
Попеску
Октавиан
Арджеш
ФКСБ

История личных встреч

Арджеш
ФКСБ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ДА
2:2
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сед Ахмед 1 (1) 0.5
Сербан Ионут II 1 (1) 0.5
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 2 (1) 1
Попеску Октавиан 1 0.5
Эджума Малком 1 0.5
Думитер Андрей 1 0.5
Олару Дариус 0 0
Шут Адриан 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Латовлевич Ясмин 1 1
Ганя Джордже 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Сербан Ионут II 0 1
Райнов Мартин 1 0
Сед Ахмед 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Тэнасе Флорин 2 0
Мамут Иван 1 0
Олару Дариус 1 0
Кордя Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1
Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 1 1 0 3 - 1 42
2. ФКСБ 2 2 0 0 5 - 2 37
3. Университатя Крайова 2 1 0 1 4 - 3 30
4. Волунтари 2 1 0 1 4 - 4 27
5. Вииторул Констанца 2 0 1 1 0 - 2 25
6. Арджеш 2 0 0 2 2 - 6 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1 1 0 0 3 - 1 41
2. ФКСБ 1 1 0 0 2 - 0 34
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 0 30
4. Волунтари 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Арджеш 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 0 0 1 0 - 2 24
2. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
3. Арджеш 1 0 0 1 0 - 3 24
4. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 2 3
5. ЧФР Клуж 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Арджеш: 38%, ФКСБ: 62%.
  • 94'
    Команда ФКСБ забила решающий гол в последние минуты игры!
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Ioan Dumiter первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 94'
    Олару Дариус нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 94'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Тактическая замена. Alexandru Isfan уходит с поля и его заменяет Claudiu Moisie
  • 93'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 92'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 92'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 92'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 92'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Кристя Юлиан из команды ФКСБ навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 91'
    Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Георге Валентин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Контроль мяча: Арджеш: 38%, ФКСБ: 62%.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Олару Дариус из команды ФКСБ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 90'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Виана Диогу из команды Арджеш отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    89'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Турда Григоре пострадал.
  • 89'
    Octavian Popescu пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    88'
    Alexandru Isfan из команды Арджеш заходит слишком далеко, он валит Octavian Popescu.
  • 87'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Хорошую попытку сделал Георге Валентин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 87'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    87'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ подал угловой слева.
  • 86'
    Георге Валентин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 86'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ делает навес прямо в штрафную.
  • 86'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Коман Флоринел и Ioan Dumiter из команды ФКСБ.
  • 85'
    Контроль мяча: Арджеш: 39%, ФКСБ: 61%.
  • Травма, повреждение
    84'
    Греаб Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 84'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 84'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 84'
    Тактическая замена. Тэнасе Флорин уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter
  • 83'
    Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе
  • 83'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Кристя Юлиан из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Георге Валентин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 80'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Арджеш: 40%, ФКСБ: 60%.
  • 80'
    ФКСБ выполняет удар от ворот.
  • 80'
    Сед Ахмед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 80'
    Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 79'
    Арджеш пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    78'
    Octavian Popescu получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Octavian Popescu из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Турда Григоре
  • 78'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Тактическая замена. Крецу Валентин уходит с поля и его заменяет Георге Валентин
  • 77'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 77'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 76'
    Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали
  • 76'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 75'
    Матч возобновлен
  • 75'
    Контроль мяча: Арджеш: 41%, ФКСБ: 59%.
  • 75'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    75'
    Олару Дариус из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Тофан Костинел пострадал.
  • 75'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 74'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Тофан Костинел
  • 73'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 72'
    Команда Арджеш сравняла счет! Игра продолжается!
  • Описание гола
    72'
    Г О О О О О Л - Сед Ахмед из команды Арджеш забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.
  • Фол, нарушение
    71'
    ПЕНАЛЬТИ! - Крецу Валентин дергает за футболку соперника (это был Сед Ахмед) и рефери назначает пенальти!
  • 71'
    Ариас Яфар из команды Арджеш делает передачу одноклубнику.
  • 71'
    Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 70'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Матч возобновлен
  • 70'
    Контроль мяча: Арджеш: 40%, ФКСБ: 60%.
  • Желтая карточка
    70'
    Ганя Джордже получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    69'
    Тэнасе Флорин получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    69'
    Сед Ахмед получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 69'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Сербан Ионут II оказался удален с поля
  • 68'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 68'
    Игрок команды Арджеш делает подачу своему товарищу по команде.
  • 68'
    Матч возобновлен
  • 67'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Сербан Ионут II из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • 66'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Мушат Николае
  • 66'
    Тактическая замена. Тэнасе Кристиан уходит с поля и его заменяет Ариас Яфар
  • 66'
    Тактическая замена. Ганя Джордже уходит с поля и его заменяет Виана Диогу
  • 65'
    Контроль мяча: Арджеш: 42%, ФКСБ: 58%.
  • 65'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Тактическая замена. Эджума Малком уходит с поля и его заменяет Adrian Sut
  • 64'
    Кристя Юлиан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
  • Угловой
    64'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ подал угловой слева.
  • 63'
    Турда Григоре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 63'
    Олару Дариус из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 63'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 62'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 61'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 61'
    Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Сербан Ионут II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Мирон Джордже из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Alexandru Isfan
  • 60'
    Контроль мяча: Арджеш: 42%, ФКСБ: 58%.
  • 60'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 59'
    Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 59'
    Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 59'
    Alexandru Isfan из команды Арджеш отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Тэнасе Кристиан пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
  • 58'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Арджеш контролирует мяч.
  • Описание гола
    56'
    'Г О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ забивает с пенальти! Он пробил правой. Alexandru Greab был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 55'
    Контроль мяча: Арджеш: 42%, ФКСБ: 58%.
  • Фол, нарушение
    54'
    ПЕНАЛЬТИ - Тофан Костинел из команды Арджеш привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Олару Дариус.
  • 54'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 54'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    53'
    Райнов Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Райнов Мартин из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
  • Фол, нарушение
    53'
    Тэнасе Кристиан наказан за толчок Мирон Джордже
  • 52'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Арджеш: 44%, ФКСБ: 56%.
  • 50'
    Хорошую попытку сделал Крецу Валентин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 50'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Крецу Валентин!
  • 50'
    Стойка Янис из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Сербан Ионут II из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
  • 49'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 49'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    О, нет. Из многообещающей позиции Стойка Янис из команды ФКСБ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 48'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 48'
    Олару Дариус из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 48'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 48'
    Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Alexandru Isfan из команды Арджеш подал угловой слева.
  • 47'
    Крецу Валентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Тэнасе Флорин наказан за толчок Сербан Ионут II
  • Фол, нарушение
    46'
    Стойка Янис из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Joao Miguel заработал фол
  • 46'
    Тактическая замена. Добросавлевичи Алин уходит с поля и его заменяет Сед Ахмед
  • 46'
    Тактическая замена. Кордя Андрей уходит с поля и его заменяет Стойка Янис
  • 46'
    Тактическая замена. Мамут Иван уходит с поля и его заменяет Коман Флоринел
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Контроль мяча: Арджеш: 44%, ФКСБ: 56%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 46'
    Олару Дариус из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: Арджеш: 45%, ФКСБ: 55%.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Эджума Малком нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 44'
    Команда Арджеш сравняла счет! Игра продолжается!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О О Л - Сербан Ионут II из команды Арджеш забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    42'
    Мамут Иван получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    42'
    ПЕНАЛЬТИ - Мамут Иван из команды ФКСБ привез своей команде пенальти за опасную игру против Ганя Джордже.
  • 41'
    Тэнасе Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Тэнасе Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Кристя Юлиан наказан за толчок Ганя Джордже
  • 41'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Арджеш: 42%, ФКСБ: 58%.
  • 40'
    Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 39'
    Олару Дариус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ легко посылает мяч в пустые ворота правой! Тэнасе Флорин легко с этим справился!
  • 39'
    Олару Дариус из команды ФКСБ делает отличный кросс...
  • 38'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Denis Dumitrascu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 38'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 38'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 37'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 36'
    Кордя Андрей не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Арджеш: 44%, ФКСБ: 56%.
  • 35'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Тофан Костинел задерживает мяч рукой
  • 33'
    Alexandru Isfan бьет по воротам ударом через себя, но вратарь делает сейв
  • 33'
    Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Denis Dumitrascu из команды Арджеш отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 30'
    Турда Григоре задерживает мяч рукой
  • 30'
    Контроль мяча: Арджеш: 39%, ФКСБ: 61%.
  • Офсайд
    30'
    Тэнасе Кристиан из команды Арджеш в офсайде
  • 30'
    Сербан Ионут II мяч отрикошетил от ворот
  • 30'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 29'
    Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Denis Dumitrascu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 28'
    Кристя Юлиан из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Ганя Джордже.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 28'
    Шанс! Мамут Иван из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
  • 28'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 27'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 26'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Тэнасе Флорин бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
  • 25'
    Контроль мяча: Арджеш: 36%, ФКСБ: 64%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Joao Miguel из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • Травма, повреждение
    25'
    Тэнасе Флорин возвращается на поле.
  • 24'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тэнасе Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Тэнасе Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    22'
    Добросавлевичи Алин из команды Арджеш в офсайде
  • 22'
    Ганя Джордже из команды Арджеш делает передачу одноклубнику.
  • 22'
    Тэнасе Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Райнов Мартин
  • 20'
    Контроль мяча: Арджеш: 29%, ФКСБ: 71%.
  • 20'
    Арджеш контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    19'
    Кордя Андрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 19'
    Судья сигнализирует, что Кордя Андрей из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Denis Dumitrascu
  • Офсайд
    19'
    Ганя Джордже из команды Арджеш в офсайде
  • 19'
    Арджеш начинает контратаку
  • 18'
    Мамут Иван нанес удар головой, но Alexandru Greab спокойно отбил мяч.
  • 18'
    Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Райнов Мартин из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Мамут Иван
  • 17'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 16'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Арджеш: 29%, ФКСБ: 71%.
  • 15'
    Крецу Валентин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 15'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 15'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Сербан Ионут II
  • 15'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Тэнасе Кристиан из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Ганя Джордже из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Кристя Юлиан
  • 13'
    Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ подал угловой слева.
  • 12'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Octavian Popescu!
  • 12'
    Эджума Малком нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    11'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Тофан Костинел.
  • 10'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Арджеш: 28%, ФКСБ: 72%.
  • 10'
    Олару Дариус бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Райнов Мартин из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
  • 8'
    Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    7'
    Судья подбегает и показывает Denis Dumitrascu из команды Арджеш отложенную желтую карточку за фол.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    6'
    Denis Dumitrascu из команды Арджеш фолит на Олару Дариус, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 6'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 6'
    Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Арджеш: 34%, ФКСБ: 66%.
  • 4'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 4'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 3'
    Мамут Иван нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 3'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 3'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 3'
    Арджеш контролирует мяч.
  • 2'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Арджеш контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Тэнасе Флорин наказан за толчок Райнов Мартин
  • Офсайд
    1'
    Мамут Иван из команды ФКСБ в офсайде
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ФКСБ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арджеш 2:3 ФКСБ онлайн

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